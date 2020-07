USAP : Un international argentin arrive au centre

L'USAP a enfin bouclé son recrutement. L'arrivée d'un centre à longtemps été en suspens et finalement le club a bel et bien décidé d'en recruter un. Comment pouvait-il en être autrement ? Avec le départ d'Adrea Cocagi, il semblait surprenant de ne pas voir arriver du renfort à ce poste.

Sur le papier, l'USAP semble avoir tapé juste. Jeronimo de la Fuente arrive avec un CV pour le moins bien garni. A 29 ans, il va tenter sa première aventure européenne, il n'a jamais quitté son pays. Les dernières semaines il était la piste privilégiée du club catalan et il a donné son accord il y a déjà plusieurs jours.

Depuis 2016, il joue pour la province argentine des Jaguars qui évolue en Super Rugby. Il totalise 48 matchs sur ces 4 saisons et a été régulièrement capitaine. Depuis 2014, De la Fuente a été sélectionné à 46 reprises dans l'équipe nationale (6 essais). Il a notamment disputé la dernière coupe du monde avec les Pumas, titulaire au centre à tous les matchs de poule dont celui contre la France.

Avant d'en arriver là, Jeronimo de la Fuente est passé par toutes les sélections jeunes mais également dans l'équipes à 7 des Pumas avec laquelle il a joué 64 matchs.

Ce centre d'1m84 pour 96 kilos apportera sa puissance et son expérience à l'USAP. Il est la quatrième recrue du club après l'ouvreur Ben Volavola et les deux piliers Terry Philippart et Siua Halanukonuka.

