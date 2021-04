USAP : un joueur supplémentaire pour finir la saison ?

Un nouveau demi-de-mêlée va-t-il arriver d'ici la fin de saison ? Le président François Rivère a admis sur l'antenne de France Bleu Roussillon que ce n'était pas exclu : "La LNR a voté le fait qu'on puisse engager un joueur supplémentaire d'ici la fin de saison. On est quand même un peu en difficulté au niveau de la mêlée depuis la suspension de Sadek Deghmache. On va donc peut-être pouvoir activer une solution à l'USAP à ce poste."

Sadek Deghmache est suspendu jusqu'au 17 mai et ne pourra donc pas rejouer d'ici la demi-finale. Tom Ecochard a joué la totalité du match à Aurillac et la totalité aussi contre Biarritz. La seule autre solution à ce poste est Matéo Jeune Joly, 19 ans. Il n'y a donc plus beaucoup de marge de manœuvre pour les quatre derniers matchs de la saison régulière, en cas de blessure d'un des deux joueurs.

L'USAP pourrait donc annoncer dans les prochains jours l'arrivée d'un nouveau demi-de-mêlée qui effectuerait une "pige" de quelques semaines au club. L'USAP a lancé ses recherches jeudi, mais elle devra trouver vite sinon elle continuera de fonctionner comme contre Biarritz.

Selon nos informations, le club cherche à s'attacher les services d'un demi-de-mêlée plus expérimenté pour la saison prochaine.