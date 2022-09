USAP : Un nouveau Tuilagi 'hors normes" lancé dans le grand bain

Rien que l'évocation du nom "Tuilagi" a fait frémir durant des années les tribunes d'Aimé-Giral. Les charges d'Henry restent dans toutes les mémoires. Lui qui était arrivé en 2007 dans les Pyrénées-Orientales, n'en est jamais parti. En 2015, il avait même stoppé sa retraite pour revenir aux affaires sur le terrain en PRO D2.

Un nouveau Tuilagi va porter les couleurs de l'USAP : Posolo ! Après des apparitions en espoirs la saison dernière, il a effectué la préparation avec les pros et devrait connaître, ce samedi, ses premières minutes en Top 14. Il sera remplaçant : "il ne va pas jouer soixante minutes, explique l'entraîneur des avants Perry Freshwater, mais il est prêt ! Il est énorme ! Il est hors normes, il est explosif".

18 ans : 1m92 pour 149 kilos

L'USAP lance progressivement le jeune Tuilagi qui a tout juste 18 ans Celui qui est appelé à faire perdurer la digne lignée est surtout impressionnant par ses mensurations : 1m92 pour 149 kilos ! Pour Perry Freshwater, c'est forcément spécial de coacher le fils de son ancien glorieux coéquipier : "Je prends un coup de vieux. En plus, il a vraiment le même comportement que son père, la même attitude quand il court avec la tête qui bascule un peu vers l'arrière, ça fait bizarre, c'est le même."

"Chaque fois qu'il est sur le terrain, il avance avec la masse qu'il a et son explosivité. Dès qu'il démarre, il envoie l'herbe derrière lui jusqu'à Bompas. Il faut qu'on le gère bien comme il faut mais je l'aime beaucoup, il est très très fort". A La Rochelle, l'USAP va procéder à une revue d'effectif mais les premières minutes du jeune fils Tuilagi ne manqueront pas d'intérêt. Il entrera en jeu en deuxième mi-temps, à l'image de ce qu'il faisait avec les jeunes de l'USAP où il venait contribuer à faire la différence dans les fins de match.

Bien sûr, le niveau sera tout autre à Marcel-Deflandre et il pourra l'espace de quelques minutes se mesurer à d'immenses noms du rugby mondial et peut-être même à Will Skelton qui devrait faire son retour face aux Catalans.

"Ca va être difficile de le garder"

Reste à savoir aussi comment l'USAP va se servir de ce joueur au physique hors normes dans les prochains mois et prochaines années : "Ca va être difficile de le garder dans les années à venir, ne cache pas l'entraîneur des avants de l'USAP, c'est un joueur au potentiel énorme mais il faut surtout faire doucement avec lui, doucement aussi en salle de musculation sur tout ce qui est charge de travail parce qu'il a un sacré physique mais surtout aussi parce qu'il est très jeune, ça reste un bébé donc on fait doucement avec lui."

Aimé-Giral n'a plus qu'à croiser les doigts pour espérer frémir de nouveau en admirant les charges d'un Tuilagi. Dans ce début de saison morose pour le club catalan et avant un déplacement hautement dangereux chez les champions d'Europe, les supporters de l'USAP cherchent des raisons de se réjouir et d'espérer. L'avènement de certains jeunes peut redonner le sourire comme Théo Forner, l'ailier, qui sera titulaire à Deflandre ou donc le joli bébé de 149 kilos qui cherchera à se faire un prénom : Posolo Tuilagi !