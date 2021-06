USAP : Un talonneur et un ouvreur s'engagent

L'USAP était en contact depuis un moment avec Mike Tadjer qui s'est donc finalement bien engagé avec le club catalan pour une saison (+ une année optionnelle), selon les informations de France Bleu Roussillon. A ce poste, l'USAP avait besoin de remplacer Charles Géli qui a annoncé sa fin de carrière.

Mike Tadjer portait cette saison les couleurs de Montauban après des passages au Racing, à Agen, Brive, Grenoble et Clermont. Il a 32 ans et a porté à 20 reprises le maillot de la sélection nationale du Portugal.

L'ouveur Tristan Tedder va arriver

Autre recrue à venir pour le club catalan : l'ouvreur Tristan Tedder. Toujours selon les informations de France Bleu Roussillon, il a donné son accord à l'USAP pour deux saisons. Il a 25 ans et avait rejoint la France en 2017 pour porter le maillot du stade toulousain. Il a ensuite été prêté à Bayonne et à Béziers avant de revenir cette saison à Toulouse.

L'USAP espère d'ici la fin du mois engager 5 ou 6 joueurs supplémentaires.

Pour l'instant, les ailiers Delguy et Sawailau, les pilier Tertashvili et Joly se sont engagés. En attendant donc les très probables officialisations des arrivées de Mike Tadjer et Tristan Tedder.