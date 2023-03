USAP : un troisième ligne prêté à Biarritz

Ewan Bertheau va aller chercher du temps de jeu du côté de Biarritz. Le troisième ligne, victime de la grosse concurrence à son poste à l 'USAP , ne parvient pas à obtenir du temps de jeu en Top 14. Il va donc tenter sa chance en Pro D2. Le club catalan va prêter Ewan Bertheau jusqu'à la fin de saison.

ⓘ Publicité

Le club biarrot est à la peine en troisième ligne et accumule les joueurs blessés. Dave O'Callaghan est le dernier en date et ne pourra plus jouer cette saison.

Avec l'USAP cette saison, Ewan Bertheau a disputé deux matchs de Challenge cup et un de Top 14 (à La Rochelle). Il a 21 ans et est au club catalan depuis 2019.

Ewan Bertheau, selon les informations de France Bleu, sera au BO dès la semaine prochaine et pourra donc vite postuler. Les Rouge et blanc jouent ce vendredi à Mont-de-Marsan, et se déplacera ensuite à Carcassonne. Le BO est actuellement sixième de PRO D2 et lutte pour sa qualification.