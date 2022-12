Usap : un voyage vers l’Ecosse perturbé pour la deuxième journée de Challenge cup

L´Usap doit affronter Glasgow ce vendredi pour le deuxième match de Challenge cup. A cause du froid et de la neige, le stade a déjà changé dans la semaine (Murrayfield et non plus Glasgow). Mais les contre-temps s'enchainent toujours à cause de la météo.

Les Catalans devaient atterrir ce vendredi midi à Glasgow puis l'avion devait faire route vers Édimbourg. Les deux aéroports ont dû fermer.

L’avion de L’Usap s’est finalement posé vers 11h30 (heure française) sur la piste de Newcastle.

Les pistes pour rallier Édimbourg ont été étudiées mais entre l’impossibilité de réserver un bus et la grève des trains, l’affaire s’est compliquée.

Depuis 11h30, les joueurs de L’usap attendent dans l’avion sur la piste de l’aéroport de Newcastle. L’option qui domine actuellement est un trajet aérien vers Glasgow dès la réouverture de l’aéroport écossais.

