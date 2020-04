USAP : Une émission spéciale ce lundi en vidéo avec France Bleu Roussillon

En temps normal, vous avez rendez-vous tous les lundis de 18h à 19h sur France Bleu Roussillon avec l'émission consacrée à l'USAP "Lundi, c'est rugby".

Ce lundi 6 avril, à partir de 10 heures, sur les pages Facebook de France Bleu Roussillon et de l'USAP retrouvez en vidéo une émission spéciale de près d'une heure consacrée à l'USAP. Cette vidéo restera ensuite bien évidement disponible. Cinq invités se filment depuis chez eux.

Les trois joueurs Mathieu Acébès, Tom Ecochard et Karl Chateau évoquent dans la première partie de l'émission leur confinement, leur entretien physique et leur sentiment sur la reprise du championnat.

Dans la deuxième partie, le président François Rivière et le manager général Christian Lanta parlent de la situation du moment à l'USAP : comment ils gardent contact avec les joueurs, si le recrutement se poursuit et bien sûr on revient avec eux sur le débat du moment à savoir dans quelles conditions le rugby pourra-t-il reprendre et sous quelle forme. Faut-il changer profondément le système du rugby professionnel français ? C'est ce que préconise les dirigeants de l'USAP.