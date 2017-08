USAP : une nouvelle carte pour les consommations à Aimé-Giral

Cette carte représente un changement dans les habitudes des supporters de l'USAP. Elle sera en vente un euro dès samedi pour USAP - Bayonne et valable toute la saison.

L'USAP relance sa monnaie. Il y a quelques saisons, le "tincset" (qui veut dire "j'ai soif") se présentait sous la formes d'un jeton, aujourd'hui, c'est une carte. Une information bien sûr importante pour tous les habitués d'Aimé-Giral qui pourront ainsi anticiper leurs consommations au stade. Dès samedi pour le premier match USAP - Bayonne, la carte sera en vente à un euro dans les allées du stade et les supporters auront les bornes nécessaires pour la recharger et la garder toute la saison.

Denis Navizet (Directeur général de l'USAP) : "L'idée est de faire gagner énormément de temps aux supporters et leur permettre de bénéficier de points fidélités et d'offres personnalisées. Le fonctionnement est assez simple, j'arrive au stade, je crédite ma carte avec ma carte bleue ou de l'argent liquide et une fois muni de cette carte tincset avec un montant dessus je vais consommer aux points de vente.

Ainsi, les paiements vont aller beaucoup plus vite, je peux aussi sur le site internet suivre mes consommations, créditer ma carte de chez moi et comme ça quand j'arrive au stade j'ai déjà mon crédit sur la carte. C'est un processus qui gagne du temps à tout le monde et ça nous permet d'avoir une vraie relation personnalisées avec nos supporters."