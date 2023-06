USAP : vers un changement de président à l'association

Quelque 188 adhérents de l'USAP Asso étaient appelés à voter et 184 d'entre eux se sont exprimés. Treize des 36 membres du conseil de gestion devaient être élus. Ce sont ces 36 membres qui, le 12 juillet prochain, devront choisir entre Nicolas Rodor et Axel Barrière pour présider l'association.

L'élection est forcément suivie car elle est importante pour le secteur amateur de l'USAP, et même pour le professionnel. Le président de l'USAP Asso donnera le cap sur la formation pour les trois prochaines années. La forte participation au vote témoigne de l'importance du scrutin et encore plus cette année, où l'issue était annoncée incertaine et avec un possible changement de président .

Il n'y avait pas à proprement parler deux listes différentes et les 36 membres n'affichent pas ouvertement leur préférence, mais en interne, les soutiens sont globalement connus. Sur les 13 élus ce mercredi soir, une très grande majorité de proches de Nicolas Rodor ont été choisis par les votants.

Comme pressenti, le challenger Nicolas Rodor part donc avec une bonne longueur d'avance et les faveurs des pronostics pour devancer le président sortant, Axel Barrière, le 12 juillet prochain. Le vainqueur devra compter au moins 19 voix, Nicolas Rodor en a déjà potentiellement une bonne dizaine d'avance.