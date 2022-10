USAP : Will Witty, des débuts remarqués pour la recrue anglaise

Will Witty a enfin fait ses débuts avec l'USAP contre Castres et a montré de très bonnes choses.

Si l'USAP n'avait pas aligné de recrues lors de ses deux premiers matchs de la saison, elle les intègre désormais. Le deuxième ligne anglais Will Witty était blessé, depuis fin août au genou. Pour la première fois, il a pu porter le maillot de l'USAP, ce samedi à Aimé-Giral contre Castres (victoire 14 à 10).

L'Anglais a joué les 48 premières minutes du match avant de revenir pour les 15 dernières. Pour sa première apparition, le colosse britannique (1m96 pour 118 kilos) est sorti sous les applaudissements nourris d'un public d'Aimé Giral qui a toujours apprécié les combattants.

Des débuts remarqués aussi par le consultant de France Bleu Roussillon Christophe Porcu , ex emblématique deuxième ligne de l'USAP : "C'est une grosse prestation de Will Witty, vraiment une très grosse prestation, il a été très précieux en conquête. En touche, il a apporté énormément à l'USAP et dans le jeu on l'a beaucoup vu, dans le déblayage aussi il a été excellent."

Interrogé sur la première prestation du deuxième ligne, l'entraîneur David Marty aussi ne cache pas sa satisfaction : "Will est un joueur qui a l'habitude du haut niveau et même du très haut niveau avec Exeter. C'est intéressant ce qu'il a fait sur ce match et même très intéressant. Il nous apporte une grosse plus-value dans tous les secteurs, dans l'intensité, dans le combat. c'est un joueur avec, en plus, un état d'esprit remarquable et c'est vraiment très bien."

Will Witty a 26 ans, il évoluait les trois dernières saisons avec Exeter après avoir été formé et lancé par le club de Newcastle.