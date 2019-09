Vannes : le Rugby Club Vannes continue de grandir

Vannes, Morbihan, France

La nouvelle tribune Sud s'achève. Elle va accueillir ses premiers spectateurs. Elle compte 1200 places grand public et un espace partenaire de 400 places. Elle complète le stade de La Rabine, maintenant fermé sur ses 4 côtés. L'espace partenaires créé avec cette tribune, en plus des places assises, comprend un grand salon panoramique de 400 mètres carrés.

La vue depuis le haut du nouvel espace partenaires de la tribune Sud de La Rabine © Radio France - François Rivaud

Il y avait déja 800 places partenaires au RC Vannes. le club en compte maintenant 1200. Le stade peut maintenant accueillir 9 600 spectateurs. C'est un véritable outil pour l'économie du RCV dont le budget cette saison est de 8 millions 600. 000 euros pour le secteur professionnel et 900. 000 euros pour l'association. Le RC Vannes accueille 330 entreprises partenaires. Les abonnés sont toujours plus nombreux : ils sont 2300 cette saison. C'est 40 % de plus que l'an dernier.

2300 abonnés cette saison au RC Vannes. 40 % de plus que la saison dernière. - Michel Renac

Nouveauté (une de plus !), le stade est maintenant non fumeur. Seules 4 zones réservées permettront aux supporters d'en "griller" une avant les matches, à la mi-temps ou à la fin des rencontres.