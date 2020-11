Vannes : les rugbymen du RC Vannes reçoivent Perpignan à huis clos. La Rabine va sonner creux.

"Cela ne nous fait pas rire et nous espérons que cette situation ne va pas durer trop longtemps", regrette Martin Michel le directeur général du Rugby Club Vannes. L'actuel leader de la pro D2 espérait faire de cette rencontre une grande fête : le premier qui reçoit le 3 ème, un public prêt à s'enflammer comme il en a l'habitude avec son vibrant "Ici, ici... C'est La Rabine !!!!" et bien sûr l'espoir d'une victoire face à l'un des prétendants à l'accession en Top 14. Mais de tout cela, rien, simplement un rêve et des regrets. Les joueurs vannetais vont évoluer, comme ils l'ont fait à l'extérieur récemment à Nevers et à Biarritz, devant des tribunes vides. "Le manque d'ambiance risque de les surprendre un peu au début", ajoute Martin Michel. "Mais nous comptons sur eux pour ne pas oublier qu'ils ont la chance de pouvoir pratiquer leur sport, surtout en ce moment". Car, touchons du bois, les joueurs du RCV, testés toutes les semaines, n'ont pas eu à déplorer de cas de COVID depuis le début de la saison. Ils ont joué tous leurs matches. Peu d'équipes ont réussi à faire de même.

Depuis le début de la saison, le RCV a joué devant 5 000 spectateurs, jauge COVID - Michel Renac

Le stade de La Rabine contient à peu près 9 000 places. La saison dernière le club a joué en moyenne devant 7 500 spectateurs. Cette saison, une jauge à 5 000 personnes avait été décidée. Et donc, là, pour le match de Perpignan ce sera 0. Un manque à gagner certain pour le club : le budget pour cette saison est de 8 millions d'euros. Plus des deux-tiers vient de la billetterie et des partenariats. Un match sans spectateur, c'est une perte de plus de 300. 000 euros. Alors les dirigeants du RC Vannes attendent les prochaines annonces gouvernementales : si un déconfinement est opéré début décembre les 2 prochaines rencontres à domicile face à Montauban et Angoulême se joueront devant des tribunes garnies. Dans le cas contraire, avec des matches à huis clos, les responsables du club sortiront leur calculette. Mais surtout ils espèrent que le Gouvernement apporte son aide pour compenser les pertes d'exploitation.