Vannes : les rugbymen du RCV, 2 ème de pro D 2, veulent bien finir la phase aller à Colomiers

Avant le début de cette 15 ème journée, Vannes est 2 ème, à un point du leader Perpignan. Colomiers est 5 ème. 11 points séparent les 2 équipes au classement. Vannes a été épargné par la pandémie, heureusement et a disputé toutes ses rencontres en temps voulu. Colomiers compte un match en moins. Comme le précise Florian Cazenave, demi de mêlée vannetais, "On se déplace chez un des favoris pour les phases finales et pourquoi pas à la montée. Donc, on fait tout pour être à 100 % pour ce premier match après les fêtes et cette pause dans le championnat". Et il ajoute, "Cette place de second nous conforte dans nos certitudes mais on craint tout le monde comme tout le monde peut nous craindre et si jamais on vient la fleur au fusil, Colomiers nous le fera vite savoir".

Et l'avenir ? l'objectif est clairement de participer aux phases finales

"On l'a vécu il y a 2 ans face à Mont-de-Marsan et face à Brive. _On est pas une équipe leader, on sait d'où on vient_, on en est bien conscient, tout ce qui nous arrive on le prend, mais nos résultats ne sont pas dus au hasard. Ils sont le fruit d'un gros travail effectué depuis la reprise l'été dernier. Le tout est de continuer à bosser et de ne rien lâcher".

Pour conforter l'effectif et pallier les blessures, le RCV s'est renforcé pour cette seconde partie de championnat. Il a fait signer l'international et 3 ème ligne argentin Rodrigo Bruni.