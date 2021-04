Le Rugby Club Vannes reçoit Colomiers ce vendredi à La Rabine. Un match de haut niveau entre l'un des deux leaders de la Pro D 2 et le quatrième. Vannes va vouloir effacer sa contre performance de la semaine dernière à Valence.

Rugby - PRO D2 : avec la réception de Colomiers, Vannes doit retrouver sa dynamique et la victoire

Le RC Vannes reçoit Colomiers et souhaite retrouver le goût de la victoire

On l'avait presque oublié, mais le RC Vannes peut perdre une rencontre. La dernière défaite avant le match à Valence, remontait au 14 janvier face à Biarritz. C'était à domicile. Car la dernière défaite des vannetais à l'extérieur, remontait elle au tout début du championnat, la seconde journée pour être précis, à Aix en Provence. Après cette déconvenue vendredi dernier chez un mal classé, c'est donc l'heure du rachat. "Mais on ne joue pas contre n'importe qui", précise le trois-quart aile Kevin Bly. "On va donc devoir jouer notre meilleur rugby".

De la revanche dans l'air

Mais c'est intéressant à plus d'un titre : Colomiers vient dans le Morbihan avec une petite envie de revanche. Au match aller, Vannes s'était imposé d'un point, 20 à 19. Le RCV se doit lui aussi une petite revanche. Il a laissé un peu de sa fierté à Valence la semaine dernière. Les joueurs de Jean Noël Spitzer se sont peut être crus à l'abri en menant au score, mais la volonté de Valence a été la plus forte. "Il y a de la frustration d'avoir perdu là bas", ajoute Kevin Bly. "Vannes s'est rendu le match difficile, il y a certainement eu trop d'erreurs. Ce n'est pas habituel, il ne faut pas que cela se reproduise".

Le duel avec Perpignan, ce sera jusqu'au bout

L'enjeu reste le même pour Vannes : gagner pour conserver une des deux premières places. A priori, premier ou deuxième à la fin de la saison régulière, c'est dans la poche. Biarritz, le troisième du classement est trop loin pour bouleverser les plans des bretons. Il reste donc ce duel à distance entre Vannes et Perpignan qui se disputent la première place à tour de rôle. Et comme ce petit suspens ne suffit pas, le calendrier met son grain de sel. La fin de saison régulière s'annonce palpitante pour le RC Vannes, avec, après la réception de Rouen la semaine prochaine, 3 gros matches, face à Grenoble, Oyonnax et... Perpignan. Pour un final en apothéose ?