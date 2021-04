Vannes rugby : le calendrier de la fin de saison chamboulé

Les joueurs et les entraîneurs du Rugby Club Vannes auraient préféré certainement un autre scénario. Une fin de saison régulière à l'abri de toute péripétie. Des entraînements au top et des matches joués dans les meilleures conditions. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Epargné jusque là par la Covid-19, le RC Vannes a joué de malchance au moment d'aborder le sprint final. Des cas de coronavirus sont apparus dans l'effectif avant le match de Grenoble, le 23 avril. Conséquence directe : effectif placé à l'isolement et entraînements perturbés.

Alors que la rencontre était repoussée au premier mai, on apprenait que c'était au tour des Grenoblois d'être rattrapé par le virus. On attendait donc la réponse de la Ligue nationale de rugby sur l'avenir du calendrier. Celle-ci est tombée mercredi : le RC Vannes va bien jouer ses trois dernières rencontres de championnat mais dans le cadre d'une toute nouvelle organisation.

Un calendrier bouleversé pour finir la saison régulière

Le jeudi 6 mai, le RCV jouera son match de la 29e journée à la Rabine face à Oyonnax. Le coup d'envoi est fixé à 18h30. Le match était initialement prévu le vendredi 7 mai. Le lundi 10 mai, Vannes joue à Grenoble ce fameux match de la 28e journée. Coup d'envoi à 18h30. Enfin, la saison régulière se termine le vendredi 14 mai à 18h30 : le RC Vannes se déplace à Perpignan pour le compte de la 30e journée de championnat. Avec l'espoir que la Covid-19 ne s'invite pas de nouveau dans les débats.

Le RCV aura ensuite deux semaines pour préparer sa demi-finale qui se jouera à la Rabine le 30 mai. La finale du championnat de Pro D2 aura lieu à Montpellier le 5 juin.