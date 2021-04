Le RC Vannes reçoit Rouen et est à 80 minutes d'une place en demi-finale de Pro D2 de rugby

Il n'est pas si loin que cela ce 14 mai 2016 au stade de La Rabine, jour de victoire sur Massy et synonyme d'accession en Pro D 2. Cinq ans plus tard, le RCV va poser une nouvelle pierre à l'édifice : une qualification directe pour une demi-finale. Il faut battre Rouen. Cela ne parait pas insurmontable. Bien sûr, personne n'oublie le premier exploit, en barrage d'accession, des rugbymen vannetais, en mai 2018 face à Mont-de-Marsan (score 50 à 10) et cette demi-finale perdue face à Brive (40 à 20) en Corrèze. Mais c'était presque un galop d'essai. Un avertissement aussi pour les clubs historiques du sud-ouest : il y a un nouveau venu dans le rugby professionnel. Il est basé en Bretagne. Et vous feriez bien d'en tenir compte.

Vannes se fait donc sa place. C'est plus facile à priori sur le terrain que dans les coulisses quand on voit la réaction de l'entraîneur Jean-Noël Spitzer après la désignation de Montpellier comme ville d'accueil de la prochaine finale de Pro D 2. Si cette finale oppose Vannes à Perpignan, ces derniers joueront presque à domicile, alors que les vannetais seront à 800 kilomètres de chez eux. Mais dans l'adversité on trouve parfois des ressources que l'on ne soupçonnait pas. "C'est vrai que ce choix est étonnant", déclare Christopher Hilsenbeck, le demi d'ouverture du RC Vannes. "J'aurais plutôt pensé à Bordeaux, par exemple". Mais de toute façon avant cela il y a une demi-finale à disputer et même si elle se joue à La Rabine, à domicile, rien n'est écrit à l'avance.

Il faut gagner pour continuer à avancer.

Vannes veut donc se servir des derniers matches de la saison régulière pour peaufiner et encore améliorer son jeu. "Rouen doit servir de tremplin. Si on gagne on pourra jouer les 3 dernières rencontres plus libérés, sans penser au classement", ajoute Christopher Hilsenbeck. Car c'est un menu de choix qui attend le RCV : un déplacement à Grenoble, puis Oyonnax à domicile et pour terminer, un voyage à Perpignan. Après, tout se jouera sur un match. Les phases finales. La demie puis la finale. Croisons les doigts !