Vannes rugby : Le RCV affronte Biarritz dimanche en demi-finale de Pro D 2

Vannes a terminé deuxième de la première phase du championnat derrière Perpignan. Avec 99 points, 21 victoires, deux nuls et sept défaites, c'est la meilleure performance du RCV depuis son accession en pro D 2 en 2016. Le club avait auparavant fini 11 ème, puis 10 ème pour ses deux premières saisons dans le rugby professionnel. Puis quatrième lors de la saison 2018 - 2019 avant de battre Mont de Marsan en barrages et de perdre à Brive en demi-finale. La saison 2019 - 2020, on le sait s'est arrêtée en cours de route pour cause de confinement. A ce moment là, après 23 journées de championnat, Vannes était neuvième. Et il y a donc cette saison où Vannes a occupé très souvent la place de leader et celle de second. Le bilan est flatteur : 722 points marqués, troisième attaque et 513 points encaissés, deuxième meilleure défense. Le RCV a marqué 86 essais et occupe une belle deuxième place dans ce classement. On retiendra, fait marquant de cette saison, que le RCV a gagné 10 fois et n'a été battu que quatre fois à l'extérieur. Voilà pour le bilan de la première partie de la saison 2020 - 2021. Mais, une autre compétition commence. Les phases finales. C'est très court. On efface tout et on recommence. On oublie par exemple les deux matches joués face à Biarritz : les deux équipes ont gagné à l'extérieur et sur le même score de 16 à 14. "Tout ça ne compte pas", précise Rémi Picquette, le deuxième ligne du RC Vannes. "En demi-finale on remet les compteurs à zéro". "On s'attend à un match avec de l'engagement, très physique", ajoute le troisième ligne Grégoire Bazin. "On sait que si nous répondons présents nous donnerons du fil à retordre à Biarritz". "Car si on ne prend pas Biarritz pour ce qu'il est, c'est à dire une très bonne équipe, on ira vers une désillusion", poursuit Rémi Picquette.

L'ambiance dans l'équipe explique les bons résultats cette saison

Les deux joueurs du RC Vannes pensent que l'équipe a une carte à jouer. "D'abord le groupe vit bien, les relations entre joueurs sont très bonnes", explique Rémi Picquette. "Et si on a fait une belle saison, c'est en partie grâce à cette ambiance entre nous". "Après il y a de très bons joueurs au RCV", dit également Grégoire Bazin, "des joueurs expérimentés, qui ont joué au plus haut niveau et qui savent conseiller les plus jeunes joueurs". La préparation mentale pour aborder un tel événement joue une part importante et nul doute que la présence de joueurs ayant fréquenté le Top 14, joué des matches de coupe d'Europe ou porté le maillot de leur pays, donne un plus à une équipe dans ces moments où la pièce doit retomber du bon côté.

Un stade plein aurait été le bienvenu, malheureusement ils ne seront que 1 000 à garnir les tribunes de La Rabine © Radio France - Michel Renac

Le RC Vannes va pouvoir aussi compter sur le retour du public. Certes les travées de La Rabine sonneront encore un peu creux : 1 000 spectateurs seront présents, dont 229 supporters biarrots et 271 spectateurs pour les places réservées par la LNR. Il reste donc 500 places qui seront occupées par des partenaires et des abonnés du RCV. "Il faudra qu'ils fassent du bruit comme 10. 000 !", espère Rémi Picquette. Les joueurs entendront peut être aussi les 1 000 personnes rassemblées dans la fan zone à quelques centaines de mètres du stade, où encore les supporters assis en terrasse dans les cafés et restaurants qui proposeront la diffusion du match.