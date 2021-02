Vannes : rugby, le RCV se déplace à Angoulême pour garder le contact avec la tête du championnat de Pro D2

Depuis le début de cette saison 2020 - 2021, le RC Vannes adore voyager. Les rugbymen vannetais ont effectué 10 déplacements : ils ont gagné 8 fois, notamment à Oyonnax, Colomiers, Aurillac, Béziers et Biarritz. Ils ont fait 1 match nul face à Carcassonne, 6 partout lors de la 13 ème journée et ont perdu un seul match, face à Aix en Provence, 24 à 10, lors de la 2 ème journée. La première victoire à l'extérieur des hommes de Jean Noël Spitzer remonte à la 3 ème journée, 19 à 15 à Mont de Marsan. Ensuite, les vannetais ont très vite pris goût au succès loin de leur stade de La Rabine. Ils ont glané, loin de leur base, 36 de leurs 71 points du classement général. Ils ont marqué 23 essais en 10 matches et en ont encaissé 11. Ils ont marqué 223 points. C'est une moyenne de 22 points. Seul Perpignan fait mieux avec 255 points. Mais Perpignan "n'a" gagné que 7 fois à l'extérieur. Côté défense, et bien justement, Vannes se défend bien : 172 points encaissés en 10 rencontres. 17 points de moyenne. Premier de la classe dans ce secteur.

Les victoires à l'extérieur rattrapent les "faux pas à domicile"

Ces victoires ramenées des stades adverses compensent en quelque sorte les petites déceptions vécues à La Rabine. Perpignan et Biarritz sont venus gagner dans le Morbihan. Nevers, mené 17 à 0 à la mi-temps, a fait son match en seconde période et a récolté un inespéré match nul dans les arrêts de jeu. Au classement des matches à domicile, Vannes est seulement 7 ème. C'est Perpignan qui mène la danse avec 10 matches joués et 40 points. Alors que Vannes a récolté 35 points : 7 victoires, 1 nul et donc 2 défaites.

La saison, 2020 - 2021, si particulière, n'est pas encore écrite dans sa totalité. Mais les joueurs du RC Vannes savent aujourd'hui que leur excellent parcours à l'extérieur a marqué les esprits et qu'ils se sont en quelque sorte construits une réputation. Alors, avertissement : quand on reçoit le RCV, pas certain qu'il ait envie de laisser des miettes à son hôte ! ça tombe bien, Vannes n'a jamais gagné à Angoulême depuis son accession en Pro D 2. 4 déplacements et 4 défaites. Une bonne raison pour se mobiliser !