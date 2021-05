Vannes, rugby : le RCV se déplace ce vendredi à Perpignan pour préparer sa demi-finale

Ce vendredi se joue la 30 ème et dernière journée de championnat de Pro D 2 avant les phases finales. Et ce dernier match offre un choc de haut de tableau puisque Vannes, deuxième avec 99 points va défier le leader Perpignan, qui compte 103 points. En attendant la demi-finale dans 15 jours.

La première place est en jeu. Mais ce n'est peut être pas le plus important pour les joueurs et l'encadrement du RC Vannes. Cette dernière rencontre à Perpignan, dans le cadre de la saison régulière préfigure plutôt la demi-finale dans deux semaines, le 30 mai, au stade de La Rabine. "C'est quand même vrai que sur la ligne de départ l'été dernier on n'y pensait pas", déclare Christopher Hilsenbeck, le demi d'ouverture du RCV. "Après je pense que cette place est méritée et on a tout fait pour être là, à la 30 ème journée. Mais Perpignan ce n'est pas le match décisif. C'est une étape avant les phases finales. Après on veut quand même faire un bon match".

La préparation ces deux semaines prochaines, est également importante. En espérant que le virus ne s'invite pas au sein de l'effectif comme cela a été le cas récemment et que les blessures ne soient qu'un lointain souvenir. Vannes a déjà goûté aux phases finales, il y a deux ans : les barrages (contre Mont de Marsan) et une demi-finale (face à Brive). Mais c'était une première approche. Là, cette saison, Vannes a fait la course en tête et montré d'autres ambitions. "Nous n'avons pas envie de nous arrêter là dessus. On ne sait pas ce qui se passera la saison prochaine si on est toujours en Pro D 2. Alors autant ne pas bouder notre plaisir", ajoute Christopher Hilsenbeck.

La dernière journée de la saison 2020 - 2021

Mont de Marsan - Colomiers / Aurillac - Aix en Provence / Biarritz - Rouen / Carcassonne - Soyaux Angoulême / Montauban - Grenoble / Nevers - Béziers / Oyonnax - Valence Romans / Perpignan - Vannes. Les rencontres se jouent à 18 h 30.