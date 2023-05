"Venir d'un hameau n'empêche pas de devenir championne" : Jessy Trémoulière, ancienne internationale de rugby

La joueuse de rugby internationale, Jessy Trémoulière, sacrée meilleure joueuse du monde et meilleure joueuse de la décennie, était l'invitée de France Bleu vendredi pour passer une heure en studio, en notre compagnie et pour répondre aux auditeurs. Elle avait déjà annoncé mettre un terme à sa carrière pour reprendre l'exploitation agricole familiale en Haute-Loire.

Comment a-t-elle commencé sa carrière ?

Née le 29 juillet 1992, dans le Puy-de-Dôme, à Beaumont tout près de Clermont-Ferrand. Jessy Trémoulière a

grandi dans une ferme à Barlières, hameau de Bournoncle-Saint-Pierre, en Haute-Loire, avec ses deux frères Thibault et Amaury. Très sportive, d'abord du tennis, puis de la pétanque (pendant sept ans), et du football, elle n'arrive au rugby que tard, vers 16 ans. "Il y a eu une journée d'initiation dans votre lycée de Brioude-Bonnefont. C'est monté crescendo, le rugby, j'ai été en équipe de France des lycées agricoles, donc j'ai délaissé le foot car j'ai vu que le rugby, je m'amusais, j'étais assez à l'aise. Comme je suis compétitrice, il y avait des sélections, je voulais ensuite viser les moins de 20 ans, l'équipe de France, donc petit à petit, c'est monté."

"Si des jeunes filles veulent rêver de rugby haut niveau, qu'elles sachent que c'est possible"

Devenue ambassadrice du rugby, Jessy Trémoulière est aussi marraine des championnats de France des lycées agricoles, une fonction qui lui tient à cœur. La championne veut montrer aussi, que "il y a des messages à faire passer, dans un milieu rural, on a été une fois championne de France des lycées agricoles avec le lycée Bonnefond, je suis passée par cette filière-là."

Quelque soit le milieu d'où l'on vient, "on peut avoir un palmarès et un parcours atypique" martèle la championne*. "S'il y a des jeunes filles qui veulent rêver de rugby haut niveau, qu'elles sachent que c'est possible ! Ce n'est pas parce qu'on vient d'un petit hameau, d'un lycée agricole ou d'un milieu rural, que la route est barrée. Je sors d'un village où il y a plus de vaches que d'habitants. Il faut trouver les ressources pour toujours se battre, vivre nos rêves, ce n'est pas parce que je sors d'un petit milieu, que je n'ai pas le droit d'arriver aussi à être une championne."*

Une carrière exceptionnelle

Jessy Trémoulière c'est une carrière exceptionnelle dans le rugby : 78 sélections en équipe de France. Un sacre de meilleure joueuse du monde en 2018, et même de la décennie 2010-2020 ! Pour son dernier "crunch", dans le tournoi des Six-Nations, les Françaises se sont inclinées 38 à 33 contre l'Angleterre , à Twickenham, le 29 avril dernier. Dans les vestiaires, ses co-équipières ont versé leurs larmes à la fin du match, "quand on voit des larmes sur des visages, on se dit, on a marqué des filles. La plupart m'ont dit, on veut que tu continues. C'est touchant. On se dit qu'on existe envers ses filles là, C'est comme ça, on n'est que de passage, mais je sais que je les reverrai".

Produire du beau jeu

Pour son dernier match en Bleue, à Grenoble, face à l'Italie (39-6) , Jessy Trémoulière a vu des tribunes pleines. Le rugby féminin attire aujourd'hui et elle s'en réjouit : "en 2014, on a passé un cap avec la coupe du monde en France qui avait ramené beaucoup de téléspectateurs, le nombre de licenciés avait augmenté. Cette année-là, on a franchi un cap médiatique, mais aussi au niveau du jeu. Maintenant, on produit un jeu qui est agréable à regarder pour tout le monde. Cette année (2023), on fait deux matchs à guichets fermés, plus de 78.000 personnes" se félicite-t-elle, "le rugby féminin prend vraiment un élan, on attire beaucoup de personnes. Avant on voyait surtout ma famille, maintenant on arrive vraiment à toucher tout le monde en tant que spectateur."

"À la fin des matchs, des gens arrivent à pleurer ! Qu'on leur rende des émotions comme ça, c'est juste magnifique !"

L'équipe féminine du XV de France, sur neuf coupes du monde féminine, termine sept fois troisième. S'il reste une marche à franchir, un cap est déjà passé, celui de la qualité du jeu, pour Jessy Trémoulière : "c'est la base la qualité du jeu, c'est notre socle. Si on produit du jeu pas attrayant, on va 'switcher'. Là, les retours des gens, quand on fait le tour d'honneur du stade, on voit des sourires. Les gens nous félicitaient, nous remerciaient."

L'aura de l'internationale de rugby y est pour beaucoup dans ce changement de regard sur le rugby féminin, même si elle a du mal à le reconnaître. "J'ai du mal à m'en rendre compte. J'ai du mal à mettre des mots sur la situation. Je pense que c'est une travail d'une équipe, d'un ensemble : de la fédération, du staff, des joueuses. Je suis juste contente qu'à la fin des matchs, des gens arrivent à pleurer, qu'on leur rende des émotions comme ça, c'est juste magnifique !"

Agriculture et rugby, des valeurs communes

Jessy Trémoulière prend sa retraite internationale pour reprendre la ferme de son père avec son frère, dans l’exploitation familiale bio de Haute-Loire. Celle qui a été élue meilleure joueuse du monde 2018 de rugby a quitté l’équipe du XV de France féminin, en avril dernier, pour se consacrer à sa deuxième passion : l’agriculture. Mais elle a toujours eu ces deux mondes en elle : "l'abnégation, la rigueur, la remise en question, le dépassement de soi aussi, il y a beaucoup de valeurs communes dans ces deux passions" explique-t-elle.

Une nouvelle vie

Avec un cheptel de près de 70 vaches laitières, Jessy Trémoulière se lance dans une nouvelle vie, l'agriculture, qu'elle connait bien déjà, "au total, on a 200 bêtes, du petit veau jusqu'à l'atelier de viande bovine" . Les habitudes à prendre, consommer en circuit court, étaient "bien ancrées après le covid" chez les consommateurs a-t-elle remarqué, mais elle craint que ces bonnes habitudes ne s'effritent, "on voit que les gens retournent faire leurs courses au supermarché et à lâcher cette tendance d'aller directement au producteur" regrette-elle. Jessy Trémoulière ne devrait pas raccrocher pour autant pas les crampons. Elle devrait continuer avec l’ASM Romagnat en espérant que son emploi du temps lui permette de continuer.