Vente du Biarritz Olympique Pays Basque : ne manque plus que la signature de Romain Détré

Il ne manque plus que la signature de Romain Détré, l'investisseur de Limoges, en bonne place pour devenir le nouveau patron du BOPB. Les actuels propriétaires du club de rugby du Biarritz Olympique se sont réunis en fin d'après-midi ce 26 juin 2023 dans les bureaux du stade Aguilera à Biarritz, pour se mettre en conformité dans la perspective de la vente du club. Une réunion exceptionnelle du conseil de surveillance, présidé par Louis-Vincent Gave et du directoire présidé par Jean-Baptiste Aldigé, s'est tenue pour "agréer" la vente, c'est-à-dire réunir toutes les conditions légales pour que la vente puisse se faire. L'homme d'affaires limougeaud Romain Détré a désormais les cartes en main pour finaliser les longs mois de tractations. La transaction porte sur une somme de 3,5 millions d'euros, et la liberation des contrats de l'arrière Joe Jonas et du pilier Guy Millar. Tout doit être verrouillé d'ici au premier juillet prochain.

Aldigé à Agen

Propriétaires du club rouge et blanc depuis 2018, Louis-Vincent Gave et son père Charles Gave, fondateur de la société de conseil financier Gavekal, ont donné tout pouvoir à Jean-Baptiste Aldigé pour présider aux destinées d'un club historique du championnat de France de rugby. Après avoir réussi à faire monter l'équipe dans l'élite, en Top 14, en 2021, le staff n'a pu éviter la descente l'année suivante et le BO a terminé la saison 2023 à une décevante onzième place de ProD2. La vente du BOPB doit permettre à Jean-Baptiste Aldigé de rebondir dans sa ville de naissance du Lot-et-Garonne. Il devrait prendre des responsabilités au SU Agen dès cette saison en ProD2.