Coupe d'Europe : vers une annulation du match Stade Toulousain - Cardiff

Malgré les nombreux cas de Covid-19 dans son effectif, le président du Stade Toulousain espère toujours pouvoir maintenir la réception de Cardiff à Wallon, ce samedi à 14 heures en Coupe d'Europe. Mais selon nos informations, l'instance qui organise les deux plus grandes compétitions de rugby en Europe pourrait en décider autrement.

Didier Lacroix, le président du club toulousain, estime lui avoir suffisamment suivi le protocole sanitaire de la Ligue Nationale de Rugby. Mais pour l'instant, le match n'est pas validé officiellement par l'European Professionnel Club Rugby (EPCR).

Beaucoup trop de cas dans l'effectif

Il faut dire que l'équipe est très fortement diminuée : alors qu'il revenait de blessure, le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont a été testé positif. Il ratera le début de la préparation pour le tournoi des Six Nations avec les Bleus - et c'est aussi le cas pour son acolyte de la charnière, Romain Ntamack, lui aussi positif au Covid-19.

D'autres joueurs habituellement titulaires sont absents du XV de départ. En plus des deux membres de la charnière, Cyril Baille, Peato Mauvak et Anthony Jelonch manquent à l'appel, soit pour blessure soit pour Covid-19. La composition a tout de même été dévoilée ce vendredi matin.

"Nous comptons des absences mais nous sommes en capacité d'aligner une équipe compétitive", disait pourtant Clément Poitrenaud en conférence de presse d'avant-match. "Nous avons envie de gagner sur le terrain, surtout sur notre pelouse" a martelé le coach des arrières, quelques minutes avant l'arrivée de Didier Lacroix devant la presse.