Le MHR en quête d'une culture de club

Après une saison en demi-teinte, le MHR n'a pas chômé durant le confinement. Hyper actif sur le marché des transferts avec pas moins de 16 arrivées et 24 départs, le club de Montpellier opte pour la jeunesse.

Conférence de presse du MHR en présence de Xavier Garbajosa, Philippe Saint-André et Joan Caudullo (gauche à droite)

"Viser le titre l'année prochaine serait arrogant" pour le coach Xavier Garbajosa, mais il ne cache pas "l'esprit de compétiteur" avec lequel il va aborder la saison à venir.

Le MHR jouera son 1er match de la nouvelle saison de top 14 à domicile face a Pau, le week end du 5/6 septembre. D'ici la au boulot pour les joueurs qui ont repris l'entrainement - le vrai- depuis quelques jours.

En attendant les 4 mois d’arrêt ont laissé des traces chez certains joueurs, notamment sur la balance." il y a une liste de joueurs qui arrivent des 6 heures le matin pour faire des séances supplémentaires", s'amuse Philippe saint André, "ceux qui ont eu peu trop mangé, d' autres ont perdu de la masse musculaire."

Et ça ne rigole pas non plus avec les retardataires, le jeune Arthur Vincent l'a appris à ses dépens, arrivé en retard il a eu droit à une sanction plutôt inattendue

L' équipe a été sérieusement remaniée avec 24 départs, 16 arrivées et la volonté de changer l'image du club " de mercenaires étrangers". 39 joueurs professionnels dont 27 sont issus de centre de formation du club ou d'autres clubs français. "Le club a besoin d'identité, et que cette identité soit inculquée dès le plus jeune âge, explique Xavier Garbajosa, pour être fier de porter le maillot ."

En attendant le 1er match de la saison , le MHR va disputer 3 matchs amicaux