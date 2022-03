Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié, et son staff, ont dévoilé ce jeudi le groupe des 42 joueurs convoqués pour préparer le déplacement au pays de Galles. Dans cette liste, deux nouveaux bordelais : Matthieu Jalibert, et Thomas Jolmès appelé pour la toute première fois.

Tournoi des Six Nations : Jolmès et Jalibert appelés en bleu contre le Pays de Galles

Ce jeudi 3 mars, le staff de l'équipe de France a dévoilé sa liste des 42 sélectionnés pour préparer le déplacement au Pays de Galles. Le demi d'ouverture Matthieu Jalibert fait lui son grand retour dans le groupe. Le demi d'ouverture de l'UBB était blessé au quadriceps depuis le 16 janvier dernier. De retour sur les terrains depuis cette semaine, il devrait être aligné en top 14 face à Pau ce samedi. Une manière de tester le joueur avant son arrivée avec les bleus.

Première sélection en bleu pour Thomas Jolmès

Parmi les surprises de cette liste, on retrouve aussi le deuxième ligne de l'UBB Thomas Jolmès. Appelé pour la toute première fois avec l'équipe de France, le géant à la tignasse bouclée est récompensé après ses très bonnes performances avec l'Union. Titulaire à 12 reprises depuis le début de la saison, le joueur de 26 ans est décrit comme un joueur explosif et dynamique avec un jeu basé essentiellement sur la puissance. Très solide en conquête et notamment en touche, il semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis ses années rochelaises.

Les trois joueurs de l'UBB déjà présents chez les tricolores depuis le début du tournoi (Cameron Woki, Maxime Lucu, Yoram Moefana) restent dans le groupe.