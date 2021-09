Victime de démence, l'ancien rugbyman briviste Steve Thompson va léguer son cerveau à la science

L'ancien briviste Steve Thompson va plus loin dans son combat pour rénover le rugby. Il affirme à la chaîne anglaise BBC ce jeudi qu'il va donner son cerveau à la science après sa mort afin de comprendre pourquoi l'ancien rugbyman est atteint de démence.

Comment rendre le rugby un peu plus sûr pour les jeunes générations ? C'est une question que s'est posé l'ancien joueur de Brive Steve Thompson. Le talonneur, vainqueur de la Coupe du Monde 2003 avec l'Angleterre, est atteint de démence à l'âge de 42 ans. Lors d'un entretien en décembre dernier au Guardian, l'ancien briviste (2007-2010) avait affirmer n'avoir "aucun souvenir d'avoir remporté la Coupe du Monde en 2003 ou d'avoir été en Australie pour le tournoi". "Sachant ce que je sais maintenant, j'aurais aimé ne jamais devenir professionnel", continuait-il.

Aujourd'hui, Steve Thompson va plus loin. A la chaîne de radio anglaise BBC, il explique vouloir donner son cerveau à la science. Pour lui, c'est important, pour "que les enfants des gens que j'aime n'ait pas à vivre ce que j'ai vécu." Il en est convaincu, c'est à "nous, aujourd'hui, de se mobiliser pour que les chercheurs puissent développer de meilleurs traitements et des moyens de sport le jeu plus sûr."

Le don s'effectuera après sa mort à la Concussion Legacy Project, une fondation qui agit pour la prévention des dangers des commotions. Ce don permettra d'analyser les traumatismes chroniques lié à ce sport de contact, le rugby.

Déjà, en décembre dernier, une centaine de joueurs anglais et gallois ont montré leur colère contre les instances du rugby mondial. Ils ont attaqué World Rugby et leurs Fédérations pour leur mauvaise prise en charge des commotions cérébrales.