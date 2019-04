Rugby Top 14 : victoire bonifiée de l'ASM face au Stade Francais (41-25) et qualification pour la phase finale

L'ASM s'est imposée avec le bonus offensif sur le terrain du Stade Français (41-25). À trois journées de la fin, les Clermontois sont d’ores et déjà qualifiés pour la phase finale. Une victoire contre Perpignan samedi prochain suffira pour aller directement en demi-finale.

Des Clermontois largement dominés dès le début du match. Le Stade Français marque deux pénalités par Jules Plisson (3ème et 8 ème). Les Parisiens monopolisent le ballon et marquent un premier essai (Rémi Bonfils) transformé par Plisson. 13 à 0 à l'avantage des Parisiens après 15 minutes de jeu.

L'excellente défense du Stade Français, gène les Clermontois qui perdent beaucoup de ballons. Carton jaune pour les parisiens Arias puis Fickou, l'arbitre siffle un essai de pénalité (13-7).

Le Stade Français est en infériorité numérique, l'ASM en profite avec un essai de Naqalevu (Transformation de Laidlaw) l'ASM passe devant (14 - 13).

Les Parisiens, reprennent toutefois les commandes du match grâce à 2 nouvelles pénalités de Plisson. L'ASM recolle au score dans les arrêts de jeu ,le Stade français mène d'une courte tête contre l'ASM à la pause (19-17).

Une seconde période qui a du mal à redémarrer, les équipes se neutralisent. Plisson prend encore 3 points aux clermontois (22-17) . A la 50eme minutes, Naqalevu marque un magnifique 3eme essai Clermontois, Greg Laidlaw transforme (24-22). 10 minutes plus tard, un 4eme essai marqué par le talonneur australien John Ulugia, qui offre potentiellement le bonus offensive à l'ASM (31-22). Mené de 9 points, le Stade Français marque plus d'engagement et pressent les Clermontois. Ils réussissent à réduire l'écart par Morné Steyn qui ramène le Stade français à 6 points.(31-25) . A 8 minutes de la fin du temps réglementaire, Greg Laidlaw réussit une pénalité qui met l'ASM à l'abri d'un essai transformé (34-25).

Un dernier essai de Falgoux, synonyme de qualification pour la phase finale à 3 minutes de la fin (transformé par Laidlaw) (41-25) .

L'ASM empoche le bonus offensif, s'impose pour la première fois au Stade Bouin. Une victoire la semaine prochaine au Michelin contre Perpignan suffira pour envoyer l'ASM directement en demi-finale.