Victoire des Bleus face aux Blacks - Melvyn Jaminet : "On était tous à 200%"

C'est toujours le compte de fée pour Melvyn Jaminet. Il y a un an, à un jour près, il brillait avec l'USAP pour gagner un match important en PRO D2 à Vannes dans un stade tristement vide. L'ascension était déjà fulgurante et surprenante mais comment était-il imaginable de le voir s'amuser et briller au Stade de France un an plus tard pour battre les All Blacks ? "Ballon d'Or", titre le journal l'Equipe pour saluer la performance de la pépite usapiste qui se voit attribuer la note de 8 sur 10 par le quotidien sportif.

Une nouvelle fois, Melvyn Jaminet a su répondre présent quand le niveau de difficulté monte. C'était déjà scotchant à Nevers, puis à Vannes, puis à Oyonnax, puis en phases finales de Pro D2. Il y a eu ensuite l'Australie et désormais c'est face aux champions du monde en titre que le catalan d'adoption a su s'adapter. Face aux barres, il a ce sang frigorifique qui coule en lui et qui lui a permis de réaliser un 100% dans cet exercice face à la Nouvelle-Zélande. Très en vue dans le jeu et quasi parfait dans son jeu au pied, l'arrière usapiste sort grandi de cette tournée d'automne.

Avec cette ambiance incroyable, tu ne peux qu'être dans le match

Face aux Blacks, il a donc su dompter la pression : "l'avant match, il fallait rester concentré. On connaît le niveau de jeu des Blacks. On a senti qu'on était tous à 200% sur ce match. Et puis, rentrer sur ce terrain avec une ambiance incroyable et tout ce qui va avec, tu ne peux qu'être dans le match. Ce soir, ça nous a fait du bien. Face aux Blacks, il faut toujours tout donner et lâcher les chevaux."

Melvyn Jaminet a su justement se libérer et jouer son jeu et, comme toujours, il évoque cette notion de plaisir : "Rentrer dans ce stade et voir le haka étaient déjà immense. Et il y a aussi cette belle conclusion, on gagne le match d'une belle manière je pense. La notion de plaisir prend vraiment tout son sens ce soir. Tous les mecs sur le terrain ont pris du plaisir."

Pour battre les champions du monde en titre, il a bien sûr fallu passer par tous les sentiments. Il y a eu cette belle première mi-temps (24 à 6) mais avant le beau dénouement, les Blacks ont recollé au score et il a fallu chasser le doute à ce moment-là : "Il y a eu peut-être un peu de doute mais pas de peur. On a su rester sereins et on savait toujours comment jouer et ce qu'il fallait faire. On a surtout fait des erreurs individuelles en début de deuxième mi-temps, moi le premier en ne trouvant pas une touche que je me devais d'assurer et on a pris un essai en contre-attaque suite à ça. Ce sont ces imprécisions qui ont fait qu'on s'est mis un peu le doute. On est restés sereins et on a su le montrer après la soixantième."

Montrer ce visage à chaque match

Cette victoire enchante bien sûr tous les fans de rugby heureux de voir l'équipe de France revivre et sortir des grandes prestations, surtout à deux ans de la coupe du monde : "On est contents d'envoyer des signaux comme ça, toutes les équipes qui vont nous affronter vont jouer à 200% et on devra donc montrer ce visage à chaque match pour se préparer au gros challenge qui s'annonce dans deux ans."

Avant le Tournoi des 6 nations et bien d'autres échéances d'ici la coupe du monde, Melvyn Jaminet va retrouver l'USAP. Les deux prochains défis se nomment Clermont et Montpellier et, pour l'USAP, c'est l'équivalent de deux matchs face aux Blacks qui visiblement ne sont pas imbattables. La pépite ne sera pas de trop dans les rangs catalans.