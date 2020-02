Victoire du RCGC contre Ussel : les rugbymen guérétois tiennent le coup

Guéret, France

Deuxième victoire consécutive pour les rugbymen guérétois ! Quinze jours après avoir remporté contre Issoudun (41 à 28), ils réussissent à battre Ussel 39 à 32 ce dimanche à domicile au stade Léo Lagrange à Cher du Prat en championnat de Fédérale 3.

Les Verts et Noirs mènent 26 à 15 à la mi-temps. Mais la deuxième partie du match s'avère plus difficile. Chaque équipe marque cinq essais. Les joueurs guérétois finissent par remporter la rencontre de justesse grâce à deux pénalités.

Grande première d'Adrian Rondinelli, nouveau pilier venu tout droit d'Argentine

Adrian Rondinelli a donc joué son premier match à Guéret ce dimanche. Le pilier argentin de 37 ans joue d'habitude en première division au Chili. Il a accepté avec plaisir de venir en Creuse pour des "vacances professionnelles" et restera dans le club guérétois jusqu'à la fin de la saison.

Fraîchement débarqué dans la préfecture creusoise cette semaine, il est ravi : "Je me sens merveilleusement bien ! C'est la première fois que je viens à Guéret et j'adore les gens ! La ville est incroyable, j'ai du mal à y croire. Je n'avais jamais entendu parler de Guéret auparavant ! Mais je suis très content d'être ici. Mon équipe est vraiment bienveillante !" affirme-t-il avec enthousiasme en anglais après ses premiers pas sur la pelouse creusoise. "Le match était très difficile ! À la dernière minute, nos adversaires nous ont vraiment mis la pression. On a dû se défendre jusqu'au bout mais finalement on a gagné et on y a mis tout notre coeur ! En Argentine on a un expression pour ça : on dit mettre toute la viande sur le barbecue !" ajoute-t-il en souriant.

Le prochain match est prévu 23 février. Les rugbymen guérétois se rendront sur la pelouse de Châteauroux.