Victoire du XV de France : "une belle vitrine pour nos clubs" dit Vincent Lecheneau le président du CS Nuiton

Les rugbymen français au sommet de l'Europe après leur victoire ce weekend le Tournoi des Six Nations contre l'Angleterre. Les Bleus signent au passage un dixième Grand Chelem. Qu'est ce que ça va apporter, cette victoire sur le rugby amateur côte-d'orien ? On a posé la question à Vincent Lecheneaut, le président du CS Nuiton, le club de rugby de Nuits-Saint-Georges.

France Bleu Bourgogne : c'est une victoire méritée pour nos Bleus?

Vincent Lecheneaut : Oui, bien sûr ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est même amplement méritée, cette victoire. C'est le fruit d'un travail entrepris depuis plusieurs années par le sélectionneur, tout le staff du rugby et tout le rugby français en particulier. Je crois que c'est la victoire des clubs, comme l'a bien bien dit le sélectionneur Fabien Galthié.

Quelles conséquences cette victoire peut-elle avoir pour votre club? Pour le rugby amateur, ici en Côte-d'Or?

Vous savez, l'équipe de France reste la vitrine du rugby français. Avec ce nouveau titre c'est une vitrine on ne peut plus brillante et on est bien évidemment derrière. Cette équipe de France identifie tous les clubs de l'hexagone, que ce soit les clubs professionnels et les clubs amateurs. Et donc, pour nous, c'est une grande satisfaction et c'est surtout, je dirais, la porte ouverte à de futurs futurs licenciés, des jeunes chez qui cette victoire et cette équipe de France magnifique peut susciter de l'engouement en tous les cas on espère bien tirer profit de cette belle victoire pour attirer de nouveaux licenciés dans nos clubs.

Est-ce que c'est déjà le cas ?

Bien sûr, chez les garçons comme chez les filles, on voit qu'il y a un engouement pour le rugby féminin qui fait que même nous, à Nuits-Saint-Georges, nous avons créé une une équipe féminine il y a deux ans et elle évolue en championnat régional. On voit aussi beaucoup de gamins affluer, portés par leurs parents et qui découvrent le rugby. Alors tout ça, c'est de bonne augure, surtout à un an de la Coupe du monde où là, on va encore connaître comme les Coupes du monde précédentes, un afflux supplémentaire de licenciés, donc pour le moment, c'est très positif. Et c'est vraiment cette équipe de France qui tire tout l'ensemble du rugby français.

Votre club est aussi un club formateur, de grands joueurs ont porté le maillot du XV de France et ont débuté à Nuits-Saint-Georges. Le plus récent, c'est Arthur Retière. Est ce qu'il y a une fierté aussi, justement, du côté de Nuits-Saint-Georges après cette belle victoire du rugby tricolore ?

Oui c'est une mise en lumière de tous nos clubs, de tous nos bénévoles, tous les passionnés qui y travaillent et qui sont qui seront disponibles pour nos jeunes, pour nos jeunes générations. Et d'une certaine façon, l'équipe de France de cette victoire. C'est une façon de remercier l'ensemble de ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui viennent s'occuper de nos jeunes. Et comme l'a fait la Fédération française, on l'a vu sur les matchs précédents, sous les numéros sur les maillots que portent les joueurs, on peut voir le nom du club formateur du joueur et ça c'est vraiment quelque chose! Une reconnaissance de la Fédération française de rugby qui tient à mettre à l'honneur tous ces clubs formateurs, dont Saint-Georges fait partie.