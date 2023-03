Victoire impérative pour Colomiers face à Mont-de-Marsan, le club met les petits plats dans les grands

En Pro D2 de rugby, c'est un tournant de la saison qui attend le Colomiers Rugby ce jeudi soir en ouverture de la 26e journée. Les Columérins sont 7e du championnat avant de recevoir Mont-de-Marsan 3e et ils ont quasi l'obligation de l'emporter à domicile pour espérer encore se qualifier pour les phases finales. Et ce pour une 3e année consécutive.

Pour cela, le club met les petits plats dans les grands avec tout un tas d'animations dès l'ouverture des portes du stade à 18h30. Le président du club Alain Carré espère ainsi attirer un maximum de monde pour pousser son équipe vers la victoire. "On veut en faire plus que d'habitude. Tout le club est mobilisé pour que ce match soit une grande fête. On espère 6.000 personnes contre environ 4.000 en moyenne. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement."

Un jacuzzi en bord de terrain

Au menu : bandas, jeux, surprise avec la bodega et le club house mobilisés. Grâce à un partenaire, le club à la Colombe a même pour l'occasion installé un jacuzzi en bord de terrain comme lors des matches du Stade à Wallon. Et il devrait avoir du succès car il fera encore bon jeudi (jusqu'à 20 degrés annoncés.

Il reste encore des places si vous souhaitez aller à Michel-Bendichou jeudi soir. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Suite de la 26e journée de Pro D2 vendredi soir, Montauban 13e et relégable reçoit Aurillac. Et Agen 4e se déplace chez le leader Oyonnax.