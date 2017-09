4e journée de Pro D2 : Grenoble battu à Montauban 25-23

Première défaite de la saison pour le FCG, battus vendredi soir à Montauban 25 à 23. Beaucoup pénalisés les Grenoblois ramènent tout de même un point de bonus défensif.

Le FCG n'est plus invaincu en Pro D2 de rugby. Grenoble s'est incliné vendredi en ouverture de la 4ème journée à Montauban 25 à 23. Les Isérois peuvent regretter leur indiscipline mais se sont arrachés dans les dernières minutes pour aller décrocher un point de bonus défensif chez un concurrent à la montée.

Le début de rencontre des Grenoblois est surtout marqué par l'indiscipline des Rouge et Bleu, de multiples pénalités qui permettent à Montauban de jouer dans le camp du FCG et de prendre le score grâce au pied de J.Bosviel (12-3, 25ème). Mais Grenoble a de la ressource et sur un ballon de récupération, Hunt joue au pied pour E.Sawaïlau qui marque en coin (27ème). A.Latorre transforme, et enchaine une pénalité pour permettre au FCG de mener pour la première fois de la rencontre (13-12, 31ème). Agressifs en défense dans les dernières minutes de la première mi-temps, les Grenoblois virent en tête à la pause, 13-12.

L'essai du bonus sur la sirène

La deuxième mi-temps est finalement assez similaire à la première. Grenoble est encore pénalisé, beaucoup pénalisé. Montauban reprend le score et va même faire le trou à l'heure de jeu en incscrivant un essai par Tupuola (22-16 58ème). Si les Grenoblois commettent aussi des fautes de mains dans cette deuxième période ils vont dans les dernières minutes s'employer pour envoyer B.Guillemin dans l'en-but. Un essai après la sirène synonyme de point de bonus défensif. Chez le dernier finaliste du championnat de Pro D2 c'est déjà ça de pris.

La compo de l'équipe

- LNR

Le programme de la 4e journée de Pro D2

- LNR

Le classement avant la journée de Pro D2