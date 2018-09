Les joueurs du Stade Toulousain, Yoann Huget et Antoine Dupont s'essaient au tir au but virtuel... pas facile!

En marge du renouvellement du partenariat avec le Stade Toulousain, Orange a aussi inauguré un nouveau jeu ce mercredi dans sa boutique de la rue Alsace-Lorraine à Toulouse : un espace de réalité virtuelle où, muni d'un casque et de capteurs aux pieds, le grand public pourra se prendre pour un buteur du Top 14 face aux perches. Le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est essayé à l'exercice. Apparemment les repères ne sont pas les mêmes et son coéquipier Yoann Huget ne s'est pas privé d'en rire, comme vous pouvez le voir dans le vidéo ci-dessous !

Dupont : retour espéré début octobre...

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en février dernier lors du Tournoi des six nations, Antoine Dupont voit bientôt la fin du tunnel. Le numéro 9 de l'équipe de France et du Stade Toulousain a confié à France Bleu Occitanie qu'il espérait revenir sur les terrains début octobre. Il ne sait pas encore si ce sera en équipe réserve ou avec l'équipe "une" mais pour le moment Antoine Dupont se sent bien et peaufine sa rééducation loin des micros :