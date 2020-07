VIDEO - Après quatre mois sans rugby, le SO Chambéry reprend l'entraînement

Après presque quatre mois sans rugby en raison de la pandémie de Covid-19, les joueurs du SO Chambéry, qui évolueront la saison prochaine en Nationale, ont repris l'entrainement jeudi au stade Mager. Une première prise de contact avec Brice Mach, le nouveau coach de l'équipe savoyarde.

Cela commençait à faire très long. Presque quatre mois sans toucher le ballon ovale. Pour la première fois depuis le début du confinement, les joueurs du SO Chambéry ont rejoué au rugby jeudi au stade Mager, leur enceinte toujours provisoire dans l'attente de la livraison du stade municipal. Les savoyards, qui évolueront la saison prochaine dans la nouvelle division Nationale considérée comme un tremplin vers l'élite, ont ainsi fait connaissance avec Brice Mach, le successeur de Michel Ringeval à la tête de la formation chambérienne.

Reprise en douceur

Mêle si cela est théoriquement possible depuis le 22 juin et l'assouplissement du protocole sanitaire dans le rugby, pas de plaquages ni de mêlées au programme de cette première séance. "C'est le premier contact avec le groupe et c'est agréable aussi de revenir sur le pré" savoure l'ancien joueur castrais qui commence à prendre ses marques en Savoie, "il y a eu les présentations au groupe pour les nouveaux, puis on est allés sur le terrain pour déverrouiller un peu tout ça et voir dans quel état sont les joueurs. Quatre mois d'inactivité, on ne maîtrise pas du tout, en général c'est quatre semaines maximum. On tâte un peu le terrain, c'est vraiment léger comme reprise" poursuit Brice Mach.

Objectif 13 septembre

Pour l'instant, aucun match amical n'est programmé car le ministère des sports n'a pas donné son feu vert. Les chambériens vont dans un premier temps se concentrer sur la préparation physique et technique. " On a moins de repères sur le terrain au niveau des appuis, de la perception du ballon, des passes, tout ce qui est réflexes" reconnaît l'ailier Thomas Gauci, "on sent qu'il y a un manque, mais globalement on est tous plutôt en bon état. On s'est tous entretenus dans notre coin, et on arrive finalement avec moins de retard que l'on pensait".

En ligne de mire pour le SOC, le top départ du nouveau championnat de Nationale le 13 septembre, dans une poule de 14 équipes très dense. "Tout le monde a ça en tête et c'est une grosse excitation. A nous de prouver que notre place est là" savoure déjà le manager sportif Antoine Nicoud. Rendez-vous est pris.