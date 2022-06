VIDÉOS - Aviron Bayonnais : revivez la présentation du bouclier de Pro D2 au balcon de la mairie de Bayonne

Joueurs et staff de l'Aviron Bayonnais étaient reçus en mairie de Bayonne ce lundi 6 juin, afin de célébrer la victoire en finale de Pro D2. L'occasion de soulever le bouclier, sur le balcon de la mairie, devant plus d'une dizaine de milliers de supporteurs. Revivez ce moment dans 100% Rugby.

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Pendant près de 2 heures ce lundi 6 juin, l'équipe de 100% Rugby était en direct de la mairie de Bayonne pour l'accueil des joueurs et du staff de l'Aviron Bayonnais. Au lendemain de leur sacre en Pro D2, contre Mont-de-Marsan, la plupart des acteurs de ce titre se sont succédés au micro de France Bleu Pays Basque pour célébrer la victoire et la montée avec les plus de 10.000 supporters présents place de la liberté, sur les bords de Nive. Montez le volume et profitez de ce moment !

Revivez la présentation du bouclier

100% RUGBY - EN DIRECT DE LA MAIRIE AVEC L'AVIRON BAYONNAIS Copier

Minute 13 : interview Asier Usarraga

35e : arrivée des joueurs avec le bouclier dans la mairie, réactions d'Eric Artiguste, Jeff Dubois, Gaëtan Germain, Uzair Cassiem et Maxime Delon

44'40 : discours de Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne

59'20 : apparition sur le balcon

1h03'30 : discours de Yannick Bru sur le balcon

1h07'30 : Hegoak repris à l'unisson

1h11'20 : Peña Baiona en chœur

1h21'50 : interview Luc Mousset

1h24'30 : Ugo Boniface

1h27'50 : Maxime Delonca

1h31'40 : Yannick Bru

1h34'40 : Arthur Duhau

1h38'25 : Yan Lestrade

1h40'20 : Guillaume Rouet

Tous les moments forts de la célébration

