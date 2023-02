VIDÉO - Bernard Guasch : "Ce serait beau d'avoir la nouvelle tribune à Brutus en 2025"

C'est le début de saison pour les Dragons Catalans et les sujets d'actualité autour du club ne manquent pas. Le président du club, Bernard Guasch était l'invité de France Bleu Roussillon, ce jeudi dans l'émission 100% Dragons. Entre la saison qui a bien commencé à Wakefield, le premier match à Brutus mais aussi les retransmissions TV et le projet de la future tribune, l'homme fort des Dracs a livré ses positions.

Le projet de la future tribune

"Les plans ont bien avancé. Nous avons définitivement les accords des collectivités. Il ne reste plus qu'à terminer ces plans pour profiter de la prochaine intersaison pour démolir la tribune Guasch et rapidement mettre en place la nouvelle. Dans deux ans, ce sera la vingtième année des Dragons en Super League, ce serait bien de pouvoir faire une belle fête à Brutus avec cette nouvelle tribune.

Il y a un an et demi de travaux, on pourra peut-être l'utiliser avant la fin des travaux définitifs. On ne sait pas encore si elle sera en fer ou en béton, ce sera un peu plus de 3.000 places assises avec 16 ou 18 loges privées et une grande loge panoramique."

Bein ne diffusera plus les matchs des Dragons, cinq matchs programmés sur l'Equipe Live

"C'est la Super League qui a repris la main des négociations et ça ne l'a pas fait avec Bein. On a peut-être une ouverture avec l'Equipe Live, on a déjà cinq matchs programmés d'ici le mois de juin. C'est SkySports qui programme les matchs et l'Equipe les reprend. On est en train de négocier pour avoir plus de matchs diffusés et notamment durant l'été quand il y a moins de sport à la télé.

C'est regrettable de ne pas avoir une télé qui veut prendre en charge le suivi du rugby à XIII. Tous les sports mineurs sont logés à la même enseigne, le foot et le Top 14 prennent tout et derrière c'est difficile. Les treizistes on l'habitude d'être dans le dur, on rame dur."

Le premier match à Brutus, ce samedi contre Leigh

"Le stress on y est un peu habitué, ça fait plaisir surtout de retrouver ce stade Gilbert Brutus, de retrouver tous ces supporters, ces partenaires, c'est ça qui fait chaud au cœur, il nous tarde à tous de revenir car ça fait cinq mois déjà qu'on avait pas joué à Brutus, j'espère que tout le monde aura envie de ces retrouvailles. En ce qui concerne les abonnements, on a une légère augmentation, on a dépassé la barre des 4.000."

Le recrutement n'est pas terminé

"Je craignais ce premier match, je connais l'ambiance de Wakefield, je savais que ça allait être tendu (...), mais finalement à l'issue de ce match c'est de bonne augure pour le reste de la saison. Je suis rassuré par rapport aux réactions de ces jeunes joueurs, mais aussi parce que je sais que cette équipe va évoluer durant la saison.

On ne s'est pas précipité sur un recrutement coûte que coûte, aujourd'hui, il nous reste encore la possibilité de recruter deux joueurs étrangers donc cette équipe va évoluer, je ferai le parallèle avec la saison dernière où nous avions très bien démarré et très mal fini, je souhaiterais que cette année on démarre plus gentiment, mais surtout qu'on finisse beaucoup mieux."