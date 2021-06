VIDEO - Biarritz / Bayonne : le stress des supporteurs à quelques heures du derby

Biarritz et Bayonne s'affrontent pour la 112e fois de leur histoire ce samedi 12 juin (17h30). Un derby pas comme les autres en raison de son enjeu : une place en Top 14. Les chambrages habituels entre les deux camps laissent la place à des piques gênées et craintives.

Le 112e derby basque promet de rentrer dans l'Histoire de ces confrontations pas comme les autres dans le paysage du rugby français. Biarritz reçoit le voisin bayonnais ce samedi 12 juin (17h30, en intégralité sur France Bleu Pays Basque). Un classique donc. Sauf que cette fois, l'enjeu est sportivement crucial. Pour le BO, il y a au bout la récompense d'une saison d'ores et déjà réussie, mais surtout de la fin de 7 saisons de purgatoire en Pro D2. A l'inverse, l'Aviron a la peur au ventre avec la promesse d'une nouvelle relégation aux enfers en cas de défaite.

Si souvent l'enjeu tue le jeu, cette fois il met les traditionnels chambrages de semaine de derby en sourdine. Les piques habituelles entre supporters des deux camps sont moins acérées. Chacun regrette que la fin du match ne se solde par la mise au ban de l'autre. Chacun craint surtout, plus que jamais, de se retrouver dans la peau du vaincu. Sans revanche possible. Si les deux camps se préparent à donner de la voix lors de leur rendez-vous ce samedi au stade Aguiléra, le stress et la peur rivalisent avec l'impatience. En particulier chez les Bayonnais.

