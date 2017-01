VIDÉO - Biarritz Olympique : un derby basco-landais pour commencer l'année

Pour son premier match de l'année, le premier aussi de la phase retour le Biarritz Olympique, 11ème, accueille Dax ce vendredi 6 janvier à 20h30.

Les joueurs biarrots ont encore en tête la déculottée reçue à l'aller, la plus large déconvenue de la première partie de saison : une défaite 41 à 16 sur la pelouse du stade Maurice-Boyau à Dax, d'où ils étaient sortis vexés et les têtes basses.

Depuis ce revers de l'eau a coulé sous les ponts et depuis quelques rencontres, le BO semble aller mieux, en témoigne le dernier bloc avec 3 victoires en 5 rencontres, et une défaite plus qu'honorable à Oyonnax. Si le Biarritz Olympique confirme cette belle dynamique, il pourrait se donner le droit de rêver à une place de barragiste en fin de saison.

#BOUSD

Retrouvez la composition de notre équipe face à l'@usdaxrugby !

On vous attend nombreux demain 20h30 à Aguiléra.

En face l'US Dax, seulement 12ème du championnat, entame cette deuxième partie de saison l’esprit conquérant, avec l'envie de montrer un autre visage qui celui affiché depuis le mois d'août. Les landais ne sont pas vraiment en forme puisqu'ils n'ont enregistré qu'une seule victoire lors des 7 dernières rencontres.

- E Q U I P E -

Voici la composition du XV dacquois qui affrontera BIARRITZ demain à 20h30 au Stade Aguilerahttps://t.co/2XjfPyGN5e pic.twitter.com/HEdwoEStnz — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) January 5, 2017

► Suivez Biarritz Olympique / US Dax vendredi 6 janvier 2017 en direct sur France Bleu Pays Basque dès 20h.