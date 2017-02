VIDÉO - Biarritz Olympique : un redressement à valider

En ouverture de la 20ème journée de Pro D2, ce jeudi 9 février 2017, le Biarritz Olympique accueille Montauban, 3ème du championnat. Un nouveau test sur la longue route qui mènera peut-être les biarrots aux demi-finales.

Il ne reste plus qu'un tiers du championnat de Pro D2 à jouer et pour s'assurer un printemps radieux, au parfum de phases finales, le Biarritz Olympique doit continuer sur sa lancée : sept victoires lors des huit dernières journées, c'est tout simplement l'équipe qui a pris le plus de points sur cette période, 28 sur 40 possibles. Mieux encore, le BO est invaincu depuis le début de l'année.

Un XV quasi identique à celui qui avait débuté à Chanzy

L'encadrement biarrot a procédé à trois changements pour la réception de Montauban, par rapport à l'équipe qui s'est imposé sur le terrain d'Angoulême. Devant, Leandro Assi et Jean-Baptiste Singer seront titulaires. A l'ouverture, retour du duo classique : Maxime Lucu - Yohan Le Bourhis.

#BOUSM

Elle est là !

Retrouvez les 23 joueurs qui affronteront l'équipe de l'@UsmSapiacRugby !

Tous derrière nos BOys !#AupaBO ! 💪🔥 pic.twitter.com/Wk7lhQalQd — Biarritz Olympique (@BOPBweb) February 8, 2017

Le Biarritz Olympique doit revenir avec la même envie que lors des matches précédents, d'autant que c'est un bloc plutôt favorable qui l'attend au regard du calendrier. Après la réception de Montauban, le BO ira à Narbonne, puis recevra à deux reprises, deux équipes mal-classées : Béziers et Bourgoin, avant un dernier voyage à Carcassonne.

► Suivez Biarritz Olympique / Montauban ce jeudi 9 février 2017 en direct sur France Bleu Pays Basque dès 20h30.