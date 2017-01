VIDÉO - Biarritz Olympique : à Vannes sur un air de revanche

A l'occasion de la 17ème journée de Pro D2, le Biarritz Olympique se déplace en Bretagne pour un match inédit à Vannes. Dans ses valises, la volonté d'effacer la désillusion du match aller.

Il va y avoir de la revanche dans l'air ce vendredi 13 janvier 2017 au Stade de la Rabine. Vannes accueille Biarritz pour le compte de la 17ème journée de Pro D2. A l'aller, les basques s'étaient inclinés d'un petit point sur leur pelouse (23-22), une des plus grosses déconvenues de la première partie de saison qui avait plongé le vestiaire rouge et blanc dans le doute. Quelques semaines plus tôt c'était l'autre promu, Angoulême qui s'était imposé à Aguilera.

Depuis cette victoire vannetaise à Biarritz, de l'eau a coulé sous les ponts et les bretons sont aujourd'hui 14èmes, à la lutte pour le maintien, à seulement un point de la zone rouge. Ils enregistrent trois défaites lors des trois derniers matches et surtout ont déjà perdu à trois reprise à domicile (contre Mont de Marsan, Carcassonne et Narbonne) depuis le début de la saison, preuve que la Rabine est loin d'être une forteresse imprenable.

#RCVBO LA COMPO

► Suivez Vannes / Biarritz Olympique vendredi 13 janvier 2017 en direct sur France Bleu Pays Basque dès 19h30. Coup d'envoi à 20h.