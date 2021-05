VIDÉO - Champions Cup : le Stade Toulousain vise la cinquième Coupe d'Europe de son histoire

Le Stade Toulousain affronte le Stade Rochelais ce samedi en finale de Champions Cup à Londres. Le club toulousain va tenter de décrocher sa cinquième Coupe d'Europe et devenir ainsi le plus titré de cette compétition. Retour sur les quatre premières Coupe d'Europe décrochées par les Rouge et Noir.

Le Stade Toulousain peut décrocher sa cinquième Coupe d'Europe ce samedi 22 mai. Les Rouge et Noir affronte le Stade Rochelais en finale de la Champions Cup, au stade de Twickenham à Londres à 17h45. En cas de victoire, le Stade Toulousain deviendrait le premier club de l'histoire à réussir cet exploit. Pour l'heure, les Toulousains ont remporté quatre fois le trophée comme les Irlandais du Munster.

Le Stade Toulousain, premier club champion d'Europe

Le Stade Toulousain a remporté la première Coupe d'Europe de l'Histoire du rugby le 7 janvier 1996 sur la pelouse de l'Arms Park de Cardiff. Les Rouge et Noir l'emportent, au bout des prolongations, 21 à 18 sur les Gallois de Cardiff. L'entraineur toulousain, Guy Noves, ne peut retenir ses larmes.

Sur le terrain, l'équipe est emmenée par son capitaine Émile N'Tamack, ancien joueur du XV de France aux 46 sélections, qui est aujourd'hui responsable de la formation du club. À ses côtés, il y a aussi, notamment, le président et l'entraineur actuels du stade Toulousain, Didier Lacroix et Ugo Mola.

Le Stade Toulousain décroche sa deuxième Coupe d'Europe de rugby le 24 mai 2003 en battant l'USAP en finale 22-17 à Dublin devant près de 29.000 spectateurs. Les Toulousains affichent dix-neuf points d'avance sur les Catalans à la mi-temps (19-0). Le Stade Toulousain l'emporte grâce à un essai de Vincent Clerc transformé par Yann Delaigue qui inscrira aussi cinq pénalités. L'entraineur, Guy Noves, soulève donc son deuxième trophée sept ans la victoire en finale à Cardiff. En tant qu’entraîneur des Rouge et Noir, il remportera d'ailleurs les quatre Coupes d'Europe du club en tant qu'entraîneur.

Le 22 mai 2005, à Édimbourg, le Stade Toulousain bat le Stade Français (18-12) en finale de H Cup et remporte sa troisième Coupe d'Europe. Les Rouge et Noir s'imposent après prolongation au terme d'un match acharné. À la mi-temps, le Stade Français mène 12 à 6 face à des Toulousains qui commettent plusieurs fautes. Les Toulousains ne vont jamais mener pendant la rencontre. Les rugbymen parisiens se dirigent vers la victoire quand Frédéric Michalak arrache la prolongation à la 87e minute (12-12). Il inscrit les six points menant le Stade Toulousain à la victoire.

Le Stade Toulousain remporte sa quatrième Coupe d'Europe le 22 mai 2010 en battant Biarritz 21 à 19 en finale au stade de France. Les Toulousains l'emportent en inscrivant uniquement des points aux pieds, pas d'essai. Les hommes de Guy Novez sont largement supérieurs en mêlée mais les Biarrots résistent jusqu'au bout. Des milliers de supporters suivent ce match acharné sur écran géant place du Capitole à Toulouse. Ils célèbrent la victoire de longues heures durant. Les Rouge et Noir sont au sommet du rugby européen. Avec quatre étoiles, ils laissent les Irlandais du Munster, leur dauphin, loin derrière avec deux trophées. Les Toulousains ramènent la Coupe d'Europe de rugby dans l'Hexagone alors qu'elle n'y était pas revenue depuis leur victoire cinq ans plus tôt.

Deux finales perdues

Le Stade Toulousain perdra deux finales de Coupe d'Europe de rugby en 2004 face aux London wasps (27-20) et en 2008 face aux Irlandais du Munster (16-13).