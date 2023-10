VIDÉO - Coupe du monde de rugby : les images d'Antoine Dupont, qui reprend une activité sportive "progressive"

Antoine Dupont peut reprendre une activité physique sous contrôle et progressive.

Antoine Dupont est de retour à l'entraînement. Neuf jours à peine après son opération de la mâchoire , une vidéo du capitaine des Bleus a été publiée ce dimanche par le staff du XV de France sur les réseaux sociaux. On y voit le demi de mêlée des Bleus courir, ballon en main. Seule trace visible de sa fracture maxillo-zygomatique infligée lors du match contre la Namibie : un œil au beurre noir.

Sur d'autres images, diffusées pendant le journal de 13h de TF1 , Antoine Dupont, souriant et détendu, salue ses coéquipiers. "Bienvenue à Antoine, de retour parmi nous", lui lance le manager du XV de France Raphaël Ibanez à l'entame d'une réunion, avant un départ collectif pour l'entraînement auquel n'a pas participé le joueur, qui s'est contenté d'étirements et d'exercices avec un ballon. Les Bleus, après deux jours de repos vendredi et samedi, ont repris l'entraînement dimanche matin dans la cité aixoise, où ils sont rassemblés depuis une dizaine de jours.

"Suite à la visite médicale post-opératoire ayant eu lieu hier (vendredi, ndlr), Antoine a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée", qui se fera "sous contrôle du staff médical du XV de France", avait indiqué samedi la Fédération française de rugby (FFR).

Dupont (26 ans, 51 sélections) avait été heurté violemment à la pommette par le centre namibien Johan Deysel.

Sorti à la 46e minute, il avait été opéré le lendemain soir à l'hôpital Purpan de Toulouse par le professeur Frédéric Lauwers, l'un des meilleurs spécialistes français de chirurgie maxillo-faciale.

En tête de la poule A après trois victoires en trois matches, les hommes de Fabien Galthié ont un dernier rendez-vous vendredi à Lyon face à l'Italie, pour se qualifier en quart de finale. Cette rencontre, aux allures de "huitième de finale", se fera très vraisemblablement sans Dupont, dont le retour sera progressif, "d'abord par du vélo, a priori en début de semaine", avait précisé jeudi le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol. Le demi de mêlée Maxime Lucu devrait selon toute vraisemblance le remplacer.

Si ses coéquipiers valident vendredi à Lyon face à l'Italie leur ticket pour les quarts, il restera encore neuf jours à Dupont pour se préparer physiquement et psychologiquement à un retour, avec en vue un choc vraisemblablement face aux Springboks sud-africains, champions du monde en titre, le 15 octobre.