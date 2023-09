VIDEO. Coupe du monde de rugby : les Pumas argentins accueillis à La Baule

Les All blacks accueillis à Lyon, les Australiens à Saint-Etienne, les Anglais au Touquet et donc les Pumas argentins à la Baule. A une semaine du coup d'envoi en France de la coupe du monde de rugby, les équipes débarquent et s'installent pour cinq semaines dans leur camp de base.

ⓘ Publicité

Les argentins ont donc atterris ce vendredi matin. A peine le temps de prendre possession de leurs chambres au prestigieux hôtel Barrière de l'Hermitage qu'ils se retrouvent déjà sur scène.

Cérémonie d'accueil au palais des Congrès de la Baule. A écouter et à voir ici :

loading

Entrainement public

Les joueurs argentins commencent l'entraînement dès ce lundi. Eux qui attaquent la coupe du monde le 9 septembre face aux Anglais à Marseille avec deux matches pour les Pumas prévus à la Beaujoire à Nantes, face au Chili le 30 septembre et face au Japon le 8 octobre. Un entrainement à La Baule sera ouvert au public le 13 septembre.

loading