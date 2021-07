VIDÉO "Dans la construction de notre état d'esprit" Fabien Gengenbacher à la reprise de l'entrainement du FCG

Les rugbymen grenoblois ont repris l'entrainement cette semaine, avec de nouveaux entraineurs et l'envie de se construire rapidement en tant qu'équipe.

Une petit mois de vacances et les revoilà. Les rugbymen du FCG ont retrouvé le chemin de Lesdiguères, une reprise aussi marquée par deux jours de stage de cohésion, sans téléphone portable, à Aix-Les-Bains. Éliminés en barrage de Pro D2 la saison dernière, Grenoble a bien changé à l'intersaison avec notamment l'arrivée de deux nouveaux entraineurs, Arnaud Héguy pour les avants et Nicolas Nadau pour les arrières, et d'un nouveau manager, Fabien Gengenbacher. Pour ce dernier, cette reprise doit permettre à l'équipe d'avancer dans la construction de son système de jeu, mais surtout de se forger un caractère pour le long marathon de la Pro D2, qui débutera le week-end du 27 août avec la réception d'Oyonnax.