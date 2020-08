Rouge, noir et blanc ! Le Rugby Club Toulonnais a dévoilé les trois nouvelles tuniques que ses joueurs porteront lors de la saison 2020/2021. Les maillots, en vente depuis hier, s'inspirent de l'histoire du club... avec notamment un clin d’œil au chanteur Felix Mayol.

VIDEO - De nouveaux maillots pour le RCT pour la saison 20/21... et un clin d'oeil à l'histoire !

A 10 jours (normalement) de la reprise du championnat de Top 14, le Rugby Club Toulonnais dévoile les nouveaux maillots de la saison 2020-2021. La première tunique, la Rouge, représente l'héritage du club : sur le devant, la photo incrustée d'une touche, photo collector des années 70... et à l'arrière le visage du chanteur Felix Mayol. L'interprète de "Viens Poupoule" a offert à la ville, dans les années 1910, le terrain où est désormais implanté le Stade Mayol. Le brin de muguet que Mayol portait toujours à sa veste est par ailleurs devenu l'emblème du RCT.

Le deuxième maillot est à dominante noire et inspiré du motif camouflage notamment porté par la Marine nationale, très présente à Toulon. Il y a également un troisième maillot, blanc et plus simple.

Les trois tuniques sont en vente au RCT Store de Mayol au prix de 85€.

Le premier match de la saison de Top 14 du RCT est programmé le samedi 5 septembre à 15h15 avec un déplacement au Stade Rochelais.