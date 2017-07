VIDÉO - Rugby : découvrez les nouveaux maillots de l'USAP

Le club de rugby catalan dévoile les tenues que les joueurs porteront pour la nouvelle saison de Pro D2, à partir du 19 août. Le sang et or reste incontournable, avec des motifs arlequins. Quant au maillot bleu azur, il se teinte de blanc.

Les nouveaux maillots de l'USAP sont disponibles depuis ce jeudi matin dans les boutiques du club, à Perpignan. Le club de rugby catalan mise évidemment sur les couleurs sang et or, mais aussi sur ce bleu azur qui ne ressemble à aucun autre. Un maillot bleu avec une touche de blanc, sur les manches. C'est la nouveauté 2017/2018 pour cette tunique

Autre nouveauté : pour la tunique bleue, comme pour le sang et or, apparaissent aussi des motifs arlequins, sur le bas du maillot. Rapport évidemment au nom et à l'histoire du club (Union Sportive Arlequins Perpignan).

Ces nouveaux maillots sont officiellement présentés ce jeudi soir à 19h, à la boutique USAP du Quai Vauban, à Perpignan.