EN DIRECT - Pro D2 : le FCG se déplace à Oyonnax, suivez la 16e journée

Début d'année coriace pour le FCG, qui se déplace, ce vendredi, à Oyonnax, deuxième du classement de Pro D2. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Isère à partir de 20h45

Et si l'histoire se répétait ? Pour le FCG, l'année 2021 avait commencé par une victoire renversante à Oyonnax, et le hasard du calendrier lui prévoit le même déplacement pour attaquer l'année 2022. Grenoble se trouve dans une situation a peu près comparable au classement, 11ème avec 28 points, et un besoin de se relancer pour rester dans son objectif de qualification pour les phases finales. En face, Oyonnax est l'équipe en forme de la fin d'année : deuxièmes du classement, les Haut-Bugistes reste sur 7 victoires de suite, dont une écrasante contre Narbonne avant les fêtes (70-0). Pour Grenoble, ce sera donc tout sauf une formalité.

Suivez Oyonnax/FCG vendredi 7 janvier à 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Léo Corcos.

Les principales actions du match

20h45. Début du match.

La composition des équipes

