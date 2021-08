VIDEO - Encore une victoire pour les Dragons et des débuts brillants pour deux jeunes joueurs

Et ça continue encore et encore ! Les Dragons Catalans ont décroché une douzième victoire de rang, hier soir, 23 à 16 sur le terrain de Hull KR. Joe Chan et Romain Franco ont réussi leurs débuts chez les grands.

Les Dragons Catalans sont en forme olympique ! Ils ont gagné ce lundi soir, une nouvelle fois, sur le terrain de Hull KR 23 à 16. C'est la douzième victoire consécutive pour les Dracs et la quinzième en seize matchs cette saison. Ils sont solidement accrochés à la première place du classement.

Les Dragons catalans ont de nouveau brillé malgré les absences pour blessures de quelques joueurs et malgré aussi l'enchaînement des matchs. Les Dragons ont de nouveau montré qu'ils pouvaient compter sur un solide vivier de jeunes joueurs. Romain Franco et Joe Chan ont été lancés dans le grand bain et ont plus que dignement tenu leurs rangs.

Romain Franco, Catalan d'origine, formé au club a enfin fait ses débuts en pros et en a profité pour inscrire son premier essai : "Je ne pouvais pas rêver mieux. La victoire, la première en Super League et un essai, vraiment c'est le top ! Franchement, j'ai adoré, ça m'a fait plaisir. J'espérais entrer et pouvoir contribuer à cette série de victoires. Je n'ai pas vraiment senti de pression. Maintenant, je vais faire en sorte d'être prêt pour jouer d'autres matchs, ça m'a donné encore plus envie."

Son coéquipier Joe Chan aussi n'en revient pas. A 19 ans, le solide joueur n'avait joué qu'une poignée de secondes en Super League, c'était cette fois à Hull KR ses vrais débuts avec une trentaine de minutes sur le terrain et une solide prestation : "Je ne peux pas expliquer tellement je suis excité de fou ! Il y avait un peu de stress, c'était très dur, je suis fatigué mais avec l'équipe on a fait ce qu'il fallait. les joueurs m'ont aidé à me dire de plaquer, d'aller là, de faire ça. Ils m'ont aidé sans cesse. lLéquipe m'a donné beaucoup de confiance et maintenant je veux vraiment rester dans cette équipe."

Joe Chan et Romain Franco sont les 144e et 145e joueurs à porter le maillot des Dragons Catalans.

La jeunesse catalane s'affirme et les Dragons poursuivent leur parcours royal avec la perspective d'un gros choc désormais face au deuxième du classement à Brutus : Saint-Helens.

