VIDÉO - Finale Top 14 : pelouse, déclas d'avant-match... Les infos du vendredi

Toulouse, France

Ugo Mola, Rynhardt Elstadt, Jerome Kaino et Maxime Médard sont arrivés avec le sourire en conférence de presse. Dans la foulée, les Toulousains sont allés s'entraîner sur la pelouse du Stade de France.

Une pelouse "pas esthétique"

La pelouse du Stade de France a été endommagée sur 3% de sa surface. La semaine dernière, deux concerts ont eu lieu dans l'enceinte de Saint-Denis. La directrice générale du stade a tenu à adresser ses excuses aux deux clubs, précisant que le problème était "esthétique et non pas technique."

Maxime Médard : "Des similitudes avec 2008"

Maxime Médard : "2008, c'était ma première finale. Tu rentres au Capitole t'as l'impression d'être un dieu vivant pendant une semaine. Mes conseils aux jeunes ? Se donner à fond, ne pas penser à l'après. Profiter, faire attention aux détails et être discipliné. Il y a des similitudes avec 2008 parce qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait, ça faisait sept ans qu'on n'avait pas gagné et on avait pas mal de blessés. C'est un peu la même chose cette saison, avec cet engouement qui revient."

Ugo Mola : "Nous on espère que tous les éléments seront portés vers les intentions, l'audace et savoir s'adapter aux circonstances. Si s'adapter aux circonstances c'est d'être ultra-défensif, c'est ce qu'on demandera aux joueurs."