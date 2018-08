Bastien Guillemin et ses coéquipiers sont montés en Top 14 après leur victoire contre Oyonnax en barrage, au mois de mai

Grenoble, France

C’était il y a un peu plus de trois mois, devant 18.000 personnes rassemblées au Stade des Alpes, le FCG renversait Oyonnax en barrage d’accession au Top 14, pour s’offrir une remontée dans l’élite du rugby français. Samedi Grenoble commencera donc une nouvelle aventure avec pour seul objectif le maintien. Dans cette optique, la première ligne a été considérablement renforcée par la signature de six joueurs. Le FCG a aussi attiré dans la capitale des Alpes Gaëtan Germain, l’un des meilleurs réalisateurs du championnat ces dernières saisons, et peut compter sur l’importante marge de progression de ses nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation.

« Hâte d’y être » Hans N’Kinsi deuxième ligne du FCG

Les matchs et le classement du Top 14