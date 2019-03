Vidéo homophobe à l'Aviron : le rugby s'attaque-t-il vraiment au fléau ?

Bayonne, France

La Ligue Nationale de Rugby sort enfin de son silence. Interpellée par le président du Biarritz Olympique au sujet de la publication sur un réseau social d’une vidéo à caractère homophobe le prenant pour cible, l’instance dirigeante du rugby français a décidé de saisir à son tour la justice.

Le Procureur de la République saisi

« A la suite de la publication récente d’une _vidéo homophobe visant le club du Biarritz Olympique Pays Basque et son Président_, la Ligue Nationale de Rugby a décidé de saisir le Procureur de la République », indique le texte, court, du communiqué de presse envoyé ce jeudi 28 mars au matin, sur décision du bureau de la LNR.

#NonàlHomophobie

La Ligue Nationale de Rugby saisit le Procureur de la République.

Le Communiqué ➡️📄https://t.co/XW0mvRcVszpic.twitter.com/KHVniVk9yg — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 28, 2019

Et l’instance de poursuivre : « la LNR souhaite ainsi marquer clairement son engagement : « non à l’homophobie ». Une prise de position très claire dans le texte, quelques jours après les condamnations fermes de l’homophobie dans le sport et notamment dans les chants de supporters, de la part de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et de Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Qui est visé par la plainte ?

Mais derrière les déclarations, y-a-t-il une réelle volonté de lutte contre ce fléau de la part des instances dirigeantes du rugby français ? On peut se poser la question au regard de ce cas d’école impliquant des supporters bayonnais.

La plainte de la LNR porte sur une vidéo filmée dans un car ramenant des supporters à Bayonne, le 14 mars dernier, après la défaite de l’Aviron à Mont-de-Marsan. Si les chants à l’encontre « des Biarrots » et de Jean-Baptiste Aldigé sont sans équivoque, on ne distingue aucun visage sur ces images très sombres. La Ligue ne met personne en accusation, si ce n’est « des supporters de rugby ». Mais ni association en particulier, ni le club bayonnais.

Une deuxième vidéo passée sous silence

Plus surprenant, une deuxième vidéo, également publiée sur les réseaux sociaux, a été filmée le même soir. Cette fois on y voit, et entend, 3 supporters de l’Aviron Bayonnais, dans une tribune du stade Guy-Boniface de Mont-de-Marsan, chanter les mêmes paroles homophobes à l’encontre d’un autre supporter bayonnais – un proche des protagonistes – absent le soir du match.

Même chant, même propos condamnables, même publicité et cette fois dans une enceinte sportive, un lieu public. Mais là, pas de plainte. Impossible d’avoir une explication claire officielle sur cette différenciation. La Ligue Nationale de Rugby, sollicitée par France Bleu Pays Basque, n’a pas donné suite à notre demande d’interview, nous renvoyant à son communiqué de presse « pour ne pas alimenter de polémique (…) Nous souhaitons que le derby se déroule dans une ambiance festive et conviviale » nous fait savoir la direction de la communication.

Dans un communiqué, le Biarritz Olympique et son président mettent en cause le BOC et l'attitude de l'Aviron Bayonnais - Biarritz Olympique Pays Basque

Le Biarritz Olympique et son président Jean-Baptiste Aldigé accusent le BOC et les dirigeants bayonnais - Biarritz Olympique Pays Basque

Les deux clubs se déchirent

Une volonté que l’on a du mal à distinguer, dans les faits, de la part des deux clubs. Philippe Tayeb, le président du directoire de l’Aviron, mis en accusation par le président du Biarritz Olympique après que les Bayonnais aient refusé d’accéder à sa demande de condamner publiquement leurs supporters et les chants homophobes, s’est fendu d’un communiqué dans lequel il affirme que son club « ne peut en aucun cas accepter d’être entraîné dans une polémique qui lui est totalement étrangère. »

Réponse du président du Directoire de l'Aviron Bayonnais - Aviron Bayonnais Rugby Pro

Remonté contre son homologue, qu’il épingle au passage notamment pour ses déclarations à l’encontre des édiles de Biarritz, le président du club bleu et blanc affirme que « L’Aviron Bayonnais ne peut que s’interroger sur les raisons de cette polémique » et de conclure « l’Aviron Bayonnais considère le sujet de l’homophobie avec beaucoup trop de respect et de gravité pour le détourner à des fins uniquement polémiques. »

Réponse du président du Directoire de l'Aviron Bayonnais (suite) - Aviron Bayonnais Rugby Pro

Ambiance.

Mis en cause, le B.O.C. dément et accuse à son tour

Quant à Jean-Baptiste Aldigé, il a nommément mis en accusation une association de supporters bayonnais comme étant à l’origine de la vidéo et des chants à son encontre dans le car. Le B.O.C., Bayonnais d’Origine Certifiée, dans un communiqué (décidément) a aussitôt démenti. Certes l’association reconnait connaître l’auteur de la vidéo, que « nous allons bien évidemment contacter la personne concernée afin d'obtenir sa version des faits, avant de prendre une quelconque décision à son encontre », mais affirme qu’elle n’est pas à l’origine des propos tenus à l’encontre du président biarrot.

L'association Bayonnais d'Origine Certifiée répond aux accusations de Jean-Baptiste Aldigé - Bayonnais d'Origine Certifiée

Réponse du BOC à Jean-Baptiste Aldigé (suite) - Bayonnais d'Origine Certifiée

Et l’association de poursuivre : « nous tenons cependant à affirmer que nous condamnons sans aucune réserve les propos qui ont pu être tenus dans cette vidéo, ces derniers n’ayant pas leur place dans notre société (…) Nous regrettons cependant une nouvelle fois la volonté du club du Biarritz Olympique de vouloir nuire à notre association, et ce de manière publique en usant de sa notoriété. »

Le Biarritz Olympique mis en demeure

La vidéo incriminée a été rapidement supprimée par son réalisateur de ses comptes personnels sur les réseaux sociaux. Elle est pourtant toujours consultable, notamment sur le compte twitter personnel de Jean-Baptiste Aldigé. Ce dernier s’est par ailleurs fendu d’un message public mis railleur, mi vengeur à l’adresse de l’Aviron Bayonnais et du maire de Bayonne, après la publication du communiqué de la Ligue Nationale de Rugby.

Un président du BO passé dans la journée de la position de la victime à celle de l’accusé. Le Biarritz Olympique est en effet l’objet d’une mise en demeure adressée par l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) via son conseil juridique et menaçant le club de poursuite judiciaires pour ses actes hostiles envers la profession depuis le début de la saison.

La casquette de trop

Dans une lettre en date de ce jeudi 28 mars, le syndicat professionnel enjoint le BO « de cesser immédiatement et sans délai la distribution des casquettes » avec la mention "Make Journalism Honest Again" (Rendre le journalisme à nouveau honnête) qui détourne le slogan de campagne de Donald Trump - "Make America Great Again" - et ont été offertes aux supporters biarrots lors du dernier match au stade Aguiléra le 17 mars face à Vannes.

L’UJSF met également en demeure le Biarritz Olympique « de distribuer à chacun des spectateurs, lors de la prochaine rencontre, une note (…) présentant (vos) excuses à la profession des journalistes. » Une lettre adressée en copie à la Ligue Nationale de Rugby, auprès de laquelle l’UJSF rappelle que « depuis le début de la saison, les responsables du Biarritz Olympique multiplient les attitudes malveillantes et brutales par rapport à la presse ! »